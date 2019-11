1. Cafú com a taça de campeão mundial zoom_out_map 1 /15 Cafu, capitão do Brasil, ergue a taça da Fifa, após vitória no jogo contra a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002, no Estádio de Yokohama (Alaor Filho/Dedoc)

2. cafu-pele-beckenbauer-original.jpeg zoom_out_map 2 /15 Pelé abraça Cafu antes de entregar a taça na conquista do penta, em 2002; ao lado deles, o alemão Franz Beckenbauer (Bob Thomas/Getty Images/VEJA) Pelé abraça Cafu antes de entregar a taça na conquista do penta, em 2002; ao lado deles, Beckenbauer, também eleito para o time dos sonhos da revista 'World Football'

3. Cafu na partida em que o São Paulo bateu o Milan e conquistou o Mundial de Clubes de 1993 zoom_out_map 3 /15 Cafu na partida em que o São Paulo bateu o Milan e conquistou o Mundial de Clubes de 1993 (Phil O'Brien/Getty Images) Cafu na partida em que o São Paulo bateu o Milan e conquistou o Mundial de Clubes de 1993

4. Cafu ergue a taça de campeão da Liga dos Campeões de 2007 pelo Milan zoom_out_map 4 /15 Cafu ergue a taça de campeão da Liga dos Campeões de 2007 pelo Milan (Shaun Botterill/VEJA) Cafu ergue a taça de campeão da Liga dos Campeões de 2007 pelo Milan

5. Cafu e Adriano lutam pela bola em um clássico entre Inter de Milão e Milan em 2006 zoom_out_map 5 /15 MILAN, ITALY - APRIL 14: Cafu of AC Milan challenges Adriano of Inter during the Serie A match between ACCafu e Adriano lutam pela bola em um clássico entre Inter de Milão e Milan em 2006 (Newpress/Getty Images) Cafu e Adriano lutam pela bola em um clássico entre Inter de Milão e Milan em 2006

6. Cafú com a taça de campeão mundial zoom_out_map 6 /15 Cafu, capitão do Brasil, ergue a Taça da Fifa, após vitória no jogo contra a Alemanha na final do torneio mundial, no Estádio de Yokohama - 30/06/2002 (Ricardo Correa/Dedoc)

7. CAFU-2019-2 zoom_out_map 7 /15 Cafu com um retrato do filho Danilo, morto em 2019, de ataque cardíaco (Jonne Roriz/.)

8. Cafu em ação pela Roma, em 2001 zoom_out_map 8 /15 Cafu em ação pela Roma, pela qual foi campeão italiano em 2001 (Bongarts/Getty Images) Cafu em ação pela Roma, em 2001

9. ex-craques-do-sorteio-5-original.jpeg zoom_out_map 9 /15 Cafu antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014 (Fifa/Getty Images/VEJA)

10. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 zoom_out_map 10 /15 Diego Maradona e Cafu durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018, no Palácio do Kremlin, na Rússia (Grigory Dukor/Reuters) Diego Maradona e Cafu durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018, no Palácio do Kremlin, na Rússia

11. Cafu é homenageado no San Siro zoom_out_map 11 /15 Ídolo do Milan, Cafu é homenageado no San Siro (@acmilan/Twitter) Cafu é homenageado no San Siro

12. cafu-copa-2006-alemanha-original.jpeg zoom_out_map 12 /15 Cafu na partida entre Brasil e Austrália na Copa do Mundo de 2006, a última de sua carreira (Ricardo Corrêa/VEJA) Cafu na partida entre Brasil e Austrália na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006

13. Danilo e Cafu, em foto recente postada pelo ex-jogador zoom_out_map 13 /15 Cafu com o filho Danilo, em foto recente postada pelo ex-jogador (Reprodução/VEJA) Danilo e Cafu, em foto recente postada pelo ex-jogador

14. alx_meme_15_original.png zoom_out_map 14 /15 Piada com a escolha da equipe azul, liderada por Sandra, do prato que servia servido ao jogador Cafu, que é alérgico a cebola (Reprodução/VEJA)

15. alx_roberto-carlos-cafu_copy_original.jpeg zoom_out_map 15/15 Os ex-companheiros de seleção Roberto Carlos e Cafu (Instagram/Reprodução)

De tão repetida, a história se tornou praticamente uma lenda do futebol: antes de ser aceito no São Paulo, o ex-lateral Cafu, capitão da seleção brasileira pentacampeã do mundo em 2002, foi rejeitado em nove “peneiras”, o tradicional método adotado pelos clubes para recrutamento de novos talentos. Ele atribui a este senso apurado de resiliência o sucesso em sua longeva carreira. Para o ex-jogador, é justamente a falta de capacidade de ouvir um “não” que atrapalha as novas gerações de futebolistas brasileiros. “Muitos jovens se irritam por levar uma dura ou quando alguém levanta a voz para eles. Sem persistência e sem reconhecer eventuais falhas, não há avanço”, disse Cafu em entrevista publicada na mais recente edição de VEJA.

As Amarelas desta semana trouxeram o emocionante depoimento do capitão do penta, que recentemente perdeu um filho de 30 anos de forma abrupta, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Mas Cafu também aproveitou a oportunidade para refletir sobre o momento da seleção brasileira. “Com exceção de Neymar, nenhum craque oi revelado nos últimos dez anos. O motivo: falta comprometimento. Além disso, a dinâmica do futebol está errada”, disse o ex-lateral de São Paulo, Zaragoza (ESP), Juventude, Palmeiras, Roma (ITA) e Milan (ITA).

Cafu exemplificou o erro atual na forma de se formar novos atletas com uma situação comum nos grandes clubes brasileiros. “O pai de um garoto bom de bola entrega a carreira dele bem cedo a um empresário ou procurador. Alguns meninos começam a ganhar 30 000, 50 000 reais por mês. Imagine o que isso não faz com a cabeça deles, ainda mais se tiveram origem humilde. Aos 23 anos, não querem mais saber de nada. Eu recebia ajuda de custo para transporte quando comecei”, afirmou o ex-camisa 2 da seleção.

Na entrevista a VEJA, o ex-jogador fez questão ainda de exaltar a importância do técnico Telê Santana, seu primeiro comandante como profissional, em sua vida: “Ele amava dar treino e eu, aprender. O Telê corrigiu a minha maneira de chutar a bola, exaustivamente. Enquanto meia, eu dava pauladas. Como lateral, precisava aprender a chutar de forma que a bola fizesse um arco – então virei esses lateralzinho que vocês conheceram.” Além disso, reforçou seu papel atuante dentro do esporte. “Faço parte do corpo conselheiro da Fifa (…). Foi minha a ideia de fazer uma quarta substituição durante a prorrogação.”