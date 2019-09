Para aumentar público, CBF sorteará carros durante jogos do Brasileirão

A rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro terá como um dos atrativos o sorteio de carros. Para aumentar a presença de público em partidas da competição, a CBF anunciou nesta quinta-feira, 12, que vai definir dois jogos a cada rodada para a realização no intervalo de uma premiação a quem estiver no estádio. Os veículos serão do modelo Fiat Mobi, dado por uma das patrocinadoras da disputa.

O primeiro jogo a fazer parte da promoção da entidade, intitulada “Sua Torcida Vale Carro Zero”, é o encontro entre Palmeiras e Cruzeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 14. No domingo, 15, a partida do Athletico-PR contra o Avaí, em Curitiba, também terá a distribuição de um veículo. Como restam 20 rodadas para o final do Brasileirão, serão sorteados 40 carros, em um total de investimento de mais de 1,3 milhão de reais em premiação. Cada time terá, até dezembro, carros sorteados em dois compromissos como mandante.

O torcedor interessado em participar do sorteio deverá preencher um cupom dentro do estádio, com nome e dados pessoais, assim como responder a uma pergunta promocional.

“O crescimento do público nos estádios é resultado de uma feliz combinação: o bom futebol apresentado em campo, resultado dos investimentos dos clubes em seus elencos, e as ações da CBF para motivar cada vez mais os torcedores”, disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A média de público atual do Brasileirão é de pouco mais de 21.000 pagantes por partida. Alguns times jogam a média para cima, como Flamengo (mais de 49.000), São Paulo (37.000), Corinthians (36.000) e Palmeiras (32.000).

O objetivo da CBF com a iniciativa é manter a realização do sorteio de veículos pelas próximas edições do Brasileirão, pois o contrato com a marca de carro é válido por mais quatro anos. A entidade avalia outras medidas para incentivar a presença da torcida nos estádios, como sorteio de ingressos e campanhas nas redes sociais.

Lista dos 40 jogos com sorteio de carros:

19ª rodada

PALMEIRAS x CRUZEIRO – Allianz Parque

ATHLETICO x AVAÍ – Arena da Baixada

20ª rodada

BOTAFOGO x SÃO PAULO – Nilton Santos

CSA x CEARÁ – Rei Pelé

21ª rodada

ATLÉTICO MINEIRO x VASCO – Independência

CHAPECOENSE x CORINTHIANS – Arena Condá

22ª rodada

FLAMENGO x SÃO PAULO – Maracanã

FLUMINENSE x GRÊMIO – Maracanã

23ª rodada

CEARÁ x GOIÁS – Arena Castelão

VASCO x SANTOS – São Januário

24ª rodada

FORTALEZA x CHAPECOENSE – Arena Castelão, Fortaleza/CE

FLAMENGO x ATLÉTICO MINEIRO – Maracanã

25ª rodada

INTERNACIONAL x SANTOS – Beira-Rio

FLUMINENSE x BAHIA – Maracanã

26ª rodada

FORTALEZA x FLAMENGO – Arena Castelão

GOIÁS x CORINTHIAS – Serra Dourada

27ª rodada

INTERNACIONAL x VASCO – Beira-Rio

BAHIA x CEARÁ – Arena Fonte Nova

28ª rodada

GRÊMIO x BOTAFOGO – Arena Grêmio

AVAÍ x PALMEIRAS

29ª rodada

ATLÉTICO MINEIRO x CHAPECOENSE – Independência

CEARÁ x FLUMINENSE – Arena Castelão

30ª rodada

CRUZEIRO x BAHIA – Mineirão

SANTOS x BOTAFOGO – Vila Belmiro

31ª rodada

GRÊMIO x CSA – Arena Grêmio

CORINTHIANS x FORTALEZA – Arena Corinthians

32ª rodada

SÃO PAULO x ATHLETICO – Morumbi

BOTAFOGO x AVAÍ – Nilton Santos

33ª rodada

CORINTHIANS x INTERNACIONAL – Arena Corinthians

VASCO x GOIÁS – São Januário

34ª rodada

SANTOS x CRUZEIRO – Vila Belmiro

CSA x FLUMINENSE – Rei Pelé

35ª rodada

BAHIA x ATLÉTICO MINEIRO – Arena Fonte Nova

ATHLETICO x GRÊMIO – Arena da Baixada

36ª rodada

PALMEIRAS x FLAMENGO – Allianz Parque

GOIÁS x FORTALEZA – Serra Dourada

37ª rodada

SÃO PAULO x INTERNACIONAL – Morumbi

CHAPECOENSE x CSA – Arena Condá

38ª rodada

CRUZEIRO x PALMEIRAS – Mineirão

AVAÍ x ATHLETICO – Ressacada

