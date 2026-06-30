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Esporte

Paquetá fora da Copa? O que se sabe sobre situação do jogador

Camisa 20 da seleção brasileira já sofreu uma lesão em 2026

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 08h44 | Atualizado em 30 jun 2026, 11h57
Jogador de futebol com camisa amarela e número 20, com o nome L. PAQUETÁ, deitado de bruços no gramado verde de um campo, com o rosto virado para baixo, parecendo sentir dor ou frustração. Ele usa chuteiras rosa e meias brancas
Paquetá sentiu dores e foi substituído contra o Japão (Sebastian Frej/Getty Images)
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A substituição de Lucas Paquetá no intervalo da partida entre Brasil e Japão nessa segunda-feira, 29, levantou dúvidas sobre o futuro do jogador na Copa do Mundo de 2026.

Em abril, o atleta do Flamengo sofreu um edema no tendão da coxa esquerda e só voltou a jogar dois meses depois.

O meio-campista, que saiu de campo com ajuda de Neymar e Endrick, apontou justamente para a perna da lesão anterior.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Paquetá vai passar por exames nesta terça-feira, 30, para avaliar qual é a situação.

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Lesões na seleção

Dez dias antes, contra o Haiti, Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e segue um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.

Ao contrário do que aconteceu com os Wesley e Ederson, mesmo que Paquetá seja cortado, nenhum outro jogador será convocado. A Fifa só permite que substituições ocorram até o início do Mundial – com exceção dos goleiros.

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