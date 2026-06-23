Panamá x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje será válida pela 2ª rodada do Grupo L; equipes perderam na estreia. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida
Panamá e Croácia vão jogar nesta terça-feira, 23, às 20h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Toronto, no Canadá.
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As duas seleções perderam na primeira rodada e precisam da vitória hoje para seguir sonhando com a classificação. O Panamá disputa a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2018, na Rússia, quando perdeu os três jogos que disputou e caiu ainda na fase de grupos. Na estreia, a seleção panamenha deixou escapar um ponto importante aos 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de Gana e acabou derrotada por 1 a 0.
Do outro lado, a Croácia fez uma grande partida contra a Inglaterra, mas foi superada por 4 a 2. Os gols croatas foram marcados por Martin Baturina e Petar Musa. A Croácia vem de duas ótimas campanhas em Mundiais, com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022. Luka Modrić completará sua 200ª partida pela seleção no confronto de hoje.
Como assistir ao jogo entre Panamá e Croácia hoje?
Panamá e Croácia vão se enfrentar nesta terça, 23, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Panamá: Mosquera; Blackman, Ramos e Córdoba; Harvey, Andrade, Murillo e Martínez; Rodríguez, Bárcenas e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.
Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Perisic, Sucic e Baturina; Budimir (Musa). Técnico: Zlatko Dalić.
Odds para Panamá x Croácia:
Resultado final
Betano: Panamá (6.10) – Empate (4.25) – Croácia (1.53)
Bet365: Panamá (7.00) – Empate (4.33) – Croácia (1.48)
Arbitragem:
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