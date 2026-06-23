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Esporte

Panamá x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje será válida pela 2ª rodada do Grupo L; equipes perderam na estreia. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 23 jun 2026, 18h04
20 June 2026, Canada, Toronto: Soccer, Men, 2026 World Cup, Germany vs. Ivory Coast, Group Stage, Group E, Matchday 2, Toronto Stadium, view of the stadium before the game. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Estádio de Toronto, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Portugal e Croácia nesta quinta, 2 (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Panamá x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Panamá e Croácia vão jogar nesta terça-feira, 23, às 20h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Toronto, no Canadá.

+ Jogos de hoje, terça, 23 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

As duas seleções perderam na primeira rodada e precisam da vitória hoje para seguir sonhando com a classificação. O Panamá disputa a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2018, na Rússia, quando perdeu os três jogos que disputou e caiu ainda na fase de grupos. Na estreia, a seleção panamenha deixou escapar um ponto importante aos 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de Gana e acabou derrotada por 1 a 0.

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Do outro lado, a Croácia fez uma grande partida contra a Inglaterra, mas foi superada por 4 a 2. Os gols croatas foram marcados por Martin Baturina e Petar Musa. A Croácia vem de duas ótimas campanhas em Mundiais, com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022. Luka Modrić completará sua 200ª partida pela seleção no confronto de hoje.

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Como assistir ao jogo entre Panamá e Croácia hoje?

Panamá e Croácia vão se enfrentar nesta terça, 23, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Panamá: Mosquera; Blackman, Ramos e Córdoba; Harvey, Andrade, Murillo e Martínez; Rodríguez, Bárcenas e Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Perisic, Sucic e Baturina; Budimir (Musa). Técnico: Zlatko Dalić.

Odds para Panamá x Croácia:

Resultado final

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Betano: Panamá (6.10) – Empate (4.25) – Croácia (1.53)

Bet365: Panamá (7.00) – Empate (4.33) – Croácia (1.48)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Pierre Atcho (Gabão);
  • Assistentes: Boris Ditsoga (Gabão) e Amos Abeigne (Gabão);
  • Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita);
  • VAR: Nicolas Gallo (Colômbia).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Croácia
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