Pan: Com 7 ouros neste domingo, Brasil sobe para 2º no quadro de medalhas

Neste domingo 4, o Brasil teve o seu dia mais vitorioso nos Jogos Pan-Americanos de 2019, realizados na capital peruana, Lima. Ao todo, o país obteve 16 medalhas no dia (7 de ouro, 2 de prata e 7 de bronze). Com o desempenho, o país saltou da quarta colocação para a segunda no quadro geral de medalhas, ultrapassando Canadá e México.

Apenas os Estados Unidos, com 132 medalhas no total (54 de ouro, 44 de prata e 34 de bronze) possui mais medalhas que a delegação brasileira até aqui. Já foram conquistadas 72 medalhas ao todo por atletas brasileiros (22 de ouro, 16 de prata e 34 de bronze).

Os sete ouros neste domingo foram conquistados por: Ana Marcela Cunha (maratona aquática de 10 quilômetros); Ana Sátila (em duas provas: canoagem feminina slalom C-1 e extremo slalom K-1); Pedro Gonçalves (em duas provas: canoagem masculina slalom K-1 e extremo slalom K-1); Chloé Calmon (surFe – longboard feminino); e João Menez (tênis masculino).

As duas de prata vieram com Caio Bonfim (atletismo, 20 quilômetros da marcha atlética) e no hipismo (time com Ruy Fonseca, Rafael Losano, Carlos Parro e Marcelo Tosi).

Os sete bronzes foram entregues a Nicole Pacelli (surfe – SUP Wave); Érica Sena (atletismo – 20 quilômetros da marcha atlética); Vivian Jungblut (atletismo – 10 quilômetros da marcha atlética); Felipe Borges (canoagem masculina slalom C-1); Carlos Parro (hipismo – evento individual); ginástica rítmica (time como Vitoria Guerra, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Camila Rossi e Beatriz da Silva, na disputa das 5 bolas), além do time masculino de vôlei.