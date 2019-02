Palmeiras x Santos: fuga do rebaixamento e mira na Libertadores 2013

Palmeiras e Santos fazem um clássico decisivo neste sábado, às 18h30, no Pacaembu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teme o rebaixamento – tem apenas 16 pontos – e vencer o Santos significa terminar o primeiro turno mais distante da zona de perigo. O Santos quer entrar na segunda metade da competição mirando uma vaga na Libertadores 2013.

O empolgado Santos vem de três vitórias e um empate e aposta em Neymar e Paulo Henrique Ganso para vencer e chegar aos 26 pontos. O Palmeiras entra em campo remendado, com vários desfalques. O meia chileno Valdívia volta mas mais dois jogadores estão no departamento médico: o zagueiro Román e o meia Patrik. E ainda não terá o zagueiro Thiago Heleno, suspenso.

O destaque do Palmeiras é seu artilheiro, Barcos, convocado pela primeira vez para a seleção argentina. “É um sonho representar meu país. Estava esperando a oportunidade e agora não posso deixá-la passar.” O time ainda não conseguiu duas vitórias consecutivas na competição. “Temos de ganhar esse jogo”, disse o atacante, que marcou sete dos últimos oito gols da equipe (e ainda deu uma assistência).

O Santos só pensa no G4, o grupo dos quatro primeiros colocados que garantem vaga na Libertadores. O técnico Muricy Ramalho vai entrar em campo com força máxima. “Temos jogadores muito fortes individualmente, mas o sucesso de uma equipe depende do coletivo. Por isso repetir a escalação é importante. Não temos problemas de contusões nem de cartões.”

