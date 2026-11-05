Palmeiras x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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O Palmeiras recebe o Remo pela 34ª rodada do Brasileirão 2026. Em busca do título nacional, o Verdão precisa vencer para diminuir a distância para o líder Flamengo. Já o Remo, motivado após uma recente vitória, luta para sair da delicada zona de rebaixamento. Um confronto crucial para os objetivos de ambos os clubes na competição. Não perca os detalhes!

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O Palmeiras recebe o Remo nesta quinta-feira, 5, às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado pelo português Abel Ferreira, o Palmeiras entra em campo pressionado pela disputa do título nacional. A equipe paulista ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 70 pontos, seis atrás do líder Flamengo, e precisa vencer para diminuir a vantagem na reta final da competição. O Verdão chega após um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, resultado que impediu a aproximação da liderança. Além do Campeonato Brasileiro, o clube também divide suas atenções com a Copa do Brasil, competição em que disputa uma vaga na final contra o Vasco.

Para o confronto diante de sua torcida, Abel Ferreira pode promover mudanças na equipe para administrar o desgaste físico dos jogadores. O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e volta a enfrentar o adversário no domingo, 8, em São Januário. O treinador segue sem contar com os atacantes Paulinho, que se recupera de um problema na panturrilha direita, e Ramón Sosa, afastado por uma lesão na coxa. O lateral Jefté também permanece indisponível por suspensão preventiva. Em contrapartida, o técnico tem à disposição Vitor Roque, Flaco López, Jhon Arias e Mauricio, principais opções para comandar o setor ofensivo.

Do outro lado, o Remo chega motivado após encerrar uma longa sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe paraense ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e enfrenta uma situação delicada na luta contra o rebaixamento. Na última rodada, o Leão Azul venceu o Botafogo por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém, encerrando um jejum de aproximadamente três meses sem vitórias na competição. Apesar da recuperação, o clube continua na penúltima posição com 29 pontos, 9 a menos que o Internacional, primeiro clube fora do Z4.

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Para o duelo em São Paulo, o técnico Thiago Carpini contará com o retorno do zagueiro Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Botafogo.

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Onde assistir?

A partida entre Palmeiras e Remo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay (Khellven), Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Jhon Arias, Vitor Roque (Flaco López) e Mauricio. Técnico: Abel Ferreira.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo (Tchamba) e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; Jajá, Gabriel Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini.

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Equipe de arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO);

Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

VAR: Diego Pombo Lopez (BA);

Assistente de VAR: Eder Alexandre (SC);

Segundo assistente de VAR: Andreza Helena de Siqueira (MG).