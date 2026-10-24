Palmeiras x RB Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam neste sábado pela 32ª rodada do Brasileirão. O Verdão, vice-líder e embalado pela classificação na Libertadores, pode assumir a ponta. O Massa Bruta, por sua vez, busca consolidar sua reação e se afastar da zona de rebaixamento.

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O Palmeiras recebe o RB Bragantino neste sábado, 24 de outubro, às 18h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Verdão ocupa a segunda colocação, com 66 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, e pode assumir provisoriamente a liderança em caso de vitória. Já o Massa Bruta aparece na décima posição, com 41 pontos, e busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

O Palmeiras chega ao compromisso embalado pela classificação à final da Copa Libertadores, conquistada após eliminar o Fluminense nos pênaltis, na última quarta-feira, 21. Apesar da derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu preservar a vantagem construída no primeiro confronto e garantiu presença em mais uma decisão continental. Agora, o clube paulista volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, competição na qual mantém uma disputa acirrada pela liderança com o Flamengo.

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, resultado que manteve a equipe próxima da primeira colocação. Com 19 vitórias, nove empates e três derrotas em 31 partidas, o Verdão possui uma das campanhas mais consistentes da competição. O sistema defensivo é um dos principais destaques, com apenas 22 gols sofridos, enquanto o ataque, liderado por Flaco López, acumula 54 gols. Uma vitória diante do Bragantino colocará os paulistas na liderança ao menos até segunda-feira, 26, quando o Flamengo enfrenta o Atlético-MG.

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Para o confronto deste sábado, Abel Ferreira precisará administrar o desgaste físico do elenco após a decisão pela Libertadores. O treinador não poderá contar com Andreas Pereira, expulso na vitória sobre o Athletico-PR, e Joaquín Piquerez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral Jefté também está lesionado, o que deve abrir espaço para Arthur na esquerda. Em contrapartida, Gustavo Gómez e Giay retornam após cumprirem suspensão. No setor ofensivo, Maurício e Ramón Sosa disputam uma vaga, enquanto Vitor Roque, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, voltou a trabalhar com bola e se aproxima do retorno.

Do outro lado, o RB Bragantino chega a Barueri tentando consolidar uma reação no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vagner Mancini ocupa a décima colocação, com 41 pontos, nove acima do primeiro integrante da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, o Massa Bruta empatou por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, em Belém, ampliando para três partidas sua sequência sem derrotas. Apesar da melhora recente, o clube de Bragança Paulista ainda busca maior regularidade, sobretudo nos compromissos fora de casa.

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Para enfrentar o Palmeiras, Vagner Mancini terá problemas na montagem da equipe. O volante Eric Ramires está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Andrés Hurtado, Gustavinho, Rodriguinho e Gustavo Marques apresentam problemas físicos. O atacante Henry Mosquera também é dúvida. Diante das ausências, o treinador deverá apostar na experiência de Eduardo Sasha e na velocidade de Wallace Yan e Fernando para explorar os espaços deixados pelo adversário. No meio-campo, Fabinho e Patrick Silva aparecem como alternativas para reforçar a marcação e oferecer maior equilíbrio defensivo.

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Onde assistir à partida entre Palmeiras e RB Bragantino:

A partida entre Palmeiras e RB Bragantino neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Arthur; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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RB Bragantino: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho e Patrick Silva; Lucas Barbosa, Wallace Yan e Fernando; Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Equipe de arbitragem:

Árbitro principal: Bráulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);

Thiaggo Americano Labes (SC) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO); Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA);

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA); Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (SC);

Wagner Reway (SC); AVAR 1: Luis Diego Nascimento Lopes (PA);

Luis Diego Nascimento Lopes (PA); AVAR 2: Vinicius Gomes do Amaral (MG). Continua após a publicidade