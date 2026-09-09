Palmeiras x LDU na Libertadores: onde assistir, horário e escalações
Verdão recebe os equatorianos nesta quarta, 9, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto reedita a semifinal de 2025, marcada pela histórica virada palmeirense após derrota por 3 a 0 em Quito e vitória por 4 a 0 no jogo de volta.
O Palmeiras chega ao mata-mata pressionado pela queda recente de rendimento. A equipe de Abel Ferreira perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro após o empate sem gols com o Botafogo e tenta usar a Libertadores como ponto de retomada. A partida de volta está marcada para Quito na próxima quarta, 16.
Abel Ferreira terá quatro baixas para o confronto. Andreas Pereira cumpre suspensão, enquanto Jefté, Ramon Sosa e Paulinho estão entregues ao departamento médico. Jhon Arias deve retornar ao time titular depois de começar no banco contra o Botafogo por questões físicas, enquanto Vitor Roque disputa uma vaga entre os onze iniciais.
A LDU chega a São Paulo tentando manter o confronto aberto para decidir a classificação em seus domínios. O técnico Gustavo Álvarez volta a contar com Yerlin Quiñónez, que cumpriu suspensão nas oitavas de final. Ex-Palmeiras e personagem do título da Libertadores de 2021, Deyverson integra o elenco equatoriano, mas perdeu espaço recentemente e tende a começar a partida no banco de reservas.
Onde assistir à partida entre Palmeiras e LDU?
Palmeiras e LDU jogam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.
Prováveis escalações:
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Maurício; Felipe Anderson (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
LDU: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Gabriel Villamil (Lucas Rodríguez); Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada. Técnico: Gustavo Álvarez.
Arbitragem:
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
- Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela);
- Quarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela);
- VAR: Juan Soto (Venezuela);
- AVAR: Angel Arteaga (Venezuela).