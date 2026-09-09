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Esporte

Palmeiras x LDU na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Verdão recebe os equatorianos nesta quarta, 9, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h30 | Atualizado em 9 set 2026, 18h45
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Palmeiras x LDU na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto reedita a semifinal de 2025, marcada pela histórica virada palmeirense após derrota por 3 a 0 em Quito e vitória por 4 a 0 no jogo de volta.

O Palmeiras chega ao mata-mata pressionado pela queda recente de rendimento. A equipe de Abel Ferreira perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro após o empate sem gols com o Botafogo e tenta usar a Libertadores como ponto de retomada. A partida de volta está marcada para Quito na próxima quarta, 16.

Abel Ferreira terá quatro baixas para o confronto. Andreas Pereira cumpre suspensão, enquanto Jefté, Ramon Sosa e Paulinho estão entregues ao departamento médico. Jhon Arias deve retornar ao time titular depois de começar no banco contra o Botafogo por questões físicas, enquanto Vitor Roque disputa uma vaga entre os onze iniciais.

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A LDU chega a São Paulo tentando manter o confronto aberto para decidir a classificação em seus domínios. O técnico Gustavo Álvarez volta a contar com Yerlin Quiñónez, que cumpriu suspensão nas oitavas de final. Ex-Palmeiras e personagem do título da Libertadores de 2021, Deyverson integra o elenco equatoriano, mas perdeu espaço recentemente e tende a começar a partida no banco de reservas.

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Onde assistir à partida entre Palmeiras e LDU?

Palmeiras e LDU jogam nesta quarta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Maurício; Felipe Anderson (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Gabriel Villamil (Lucas Rodríguez); Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada. Técnico: Gustavo Álvarez.

Arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
  • Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela);
  • Quarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela);
  • VAR: Juan Soto (Venezuela);
  • AVAR: Angel Arteaga (Venezuela).
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TAGS:
Copa Libertadores
Futebol: onde assistir
LDU Quito
Palmeiras
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