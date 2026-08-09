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Esporte

Palmeiras x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Líder do campeonato, Verdão recebe o Colorado em São Paulo neste domingo, 9. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 9 ago 2026, 14h57
SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 10: General view of the Allianz Parque before the Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Ceara on August 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Palmeiras x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Palmeiras e Internacional vão se enfrentar neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Nubank Parque, em São Paulo.

O Palmeiras chega ao confronto sustentado pela melhor campanha do campeonato. Com 47 pontos, o time de Abel Ferreira abriu vantagem na liderança e vem de uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o Vitória na rodada anterior. No meio da semana, perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza pela Copa do Brasil, mas confirmou a classificação às quartas de final graças à vantagem construída no primeiro jogo.

O Colorado chega para o confronto com o ânimo renovado após eliminar o Corinthians da Copa do Brasil e garantir uma vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, a situação da equipe gaúcha no Brasileirão é preocupante, já que soma somente 22 pontos e precisa pontuar para impedir que a zona de rebaixamento se aproxime ainda mais. O desgaste físico pode pesar nas escolhas da comissão técnica depois da intensa partida disputada na quinta-feira.

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Onde assistir a partida entre Palmeiras e Internacional hoje?

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza (Giay) e Gustavo Gómez (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Mauricio e Vitor Roque (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

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Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Paulinho (Villagra), Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.

          ARBITRAGEM

          • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
          • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES);
          • Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
          • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);
          • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).
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          TAGS:
          Campeonato Brasileiro
          Futebol: onde assistir
          Internacional
          Palmeiras
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