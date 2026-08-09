Palmeiras x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Líder do campeonato, Verdão recebe o Colorado em São Paulo neste domingo, 9. Saiba como assistir
Palmeiras e Internacional vão se enfrentar neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Nubank Parque, em São Paulo.
O Palmeiras chega ao confronto sustentado pela melhor campanha do campeonato. Com 47 pontos, o time de Abel Ferreira abriu vantagem na liderança e vem de uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o Vitória na rodada anterior. No meio da semana, perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza pela Copa do Brasil, mas confirmou a classificação às quartas de final graças à vantagem construída no primeiro jogo.
O Colorado chega para o confronto com o ânimo renovado após eliminar o Corinthians da Copa do Brasil e garantir uma vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, a situação da equipe gaúcha no Brasileirão é preocupante, já que soma somente 22 pontos e precisa pontuar para impedir que a zona de rebaixamento se aproxime ainda mais. O desgaste físico pode pesar nas escolhas da comissão técnica depois da intensa partida disputada na quinta-feira.
Onde assistir a partida entre Palmeiras e Internacional hoje?
Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Prováveis escalações:
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza (Giay) e Gustavo Gómez (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Mauricio e Vitor Roque (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.
Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Paulinho (Villagra), Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.
ARBITRAGEM
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES);
- Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
- VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);
- AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).