Palmeiras x Fluminense na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa Libertadores 2026. O Verdão, com vantagem de 2 a 1, joga em casa pelo empate para avançar. O Tricolor precisa reverter o placar para alcançar a final. Confira tudo sobre este duelo decisivo, incluindo escalações, desfalques e onde assistir ao vivo.

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O Palmeiras recebe o Fluminense nesta quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2026. O confronto definirá um dos finalistas da principal competição de clubes da América do Sul. A equipe paulista chega em vantagem após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, no Maracanã, e precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Já os cariocas terão de vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, enquanto uma vitória pela margem mínima levará a decisão para os pênaltis.

O Palmeiras chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe comandada por Abel Ferreira na disputa pela liderança da competição nacional, a apenas um ponto do Flamengo. Na Libertadores, o Verdão tenta alcançar sua quarta final nas últimas sete edições do torneio, todas sob o comando do treinador português, e seguir na busca pelo tetracampeonato continental.

Na partida de ida, disputada na última quarta-feira, 14, o Palmeiras demonstrou eficiência ao aproveitar as oportunidades criadas diante do Fluminense. Flaco López e Marlon Freitas marcaram os gols da vitória por 2 a 1, enquanto Wesley Natã descontou para os cariocas nos acréscimos.

Para o confronto decisivo, Abel Ferreira terá retornos importantes. Gustavo Gómez e Giay, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro, estão novamente à disposição, assim como Marlon Freitas e Arias, preservados durante parte da última partida. O principal desfalque continua sendo Vitor Roque, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Sem o atacante, o treinador deve manter Flaco López como principal referência ofensiva, com Arias participando da criação das jogadas. Abel também retorna ao banco de reservas depois de cumprir suspensão no primeiro jogo da semifinal.

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Do outro lado, o Fluminense desembarca em São Paulo pressionado por uma sequência de três derrotas consecutivas. No último domingo, 18, o Tricolor foi superado pelo Santos por 2 a 1, de virada, no Maracanã, em partida na qual o técnico Marcão optou por preservar titulares. O resultado ampliou a necessidade de reação da equipe, que busca alcançar a terceira final de Libertadores de sua história. Campeão continental em 2023, o clube carioca aposta na experiência de jogadores como Thiago Silva, Ganso e Hulk para tentar reverter a desvantagem.

A principal preocupação do Fluminense está no meio-campo. O volante Martinelli sofreu uma torção no joelho durante a partida de ida e permanece como dúvida para o confronto. O jogador foi relacionado e passará por uma última avaliação antes da definição da equipe titular. Caso não tenha condições de atuar, Hércules deverá assumir a posição. No ataque, Marcão também avalia a utilização de Canobbio ou Serna, enquanto Renê retorna após se recuperar de lesão. Outra novidade é a presença de Germán Cano entre os relacionados, após um período afastado por lesão muscular.

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Onde assistir à partida entre Palmeiras e Fluminense:

A partida entre Palmeiras e Fluminense nesta quarta-feira, 21, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo canal ge tv, no YouTube, e pela plataforma de streaming Paramount+.

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Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules (Martinelli), Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro principal: Esteban Ostojich (Uruguai);

Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Horacio Ferreiro (Uruguai);

Quarto árbitro: Alberto Feres (Uruguai);

Árbitro de vídeo (VAR): Andrés Cunha (Uruguai).