Palmeiras x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Fluminense vão travar um duelo de tirar o fôlego pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o verdão precisa da vitória a todo custo para continuar sonhando com o título nacional, o tricolor precisa ao menos empatar a partida para garantir a permanência na Série A sem depender dos outros resultados.

As equipes se enfrentam neste domingo, 8, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O estádio tem capacidade para 43 mil torcedores e deve estar lotado.

O Palmeiras busca o seu tricampeonato do Brasileirão, já que a equipe conquistou os títulos de 2022 e 2023. O tricolor carioca vive uma temporada que nem nos piores pesadelos os torcedores poderiam imaginar, depois de o clube ter alcançado o seu primeiro título de Libertadores no ano passado.

As duas equipes chegam para a partida depois de vencerem seus últimos compromissos, mas ambas não terminaram a última rodada satisfeitas, já que os rivais direto, Botafogo e Red Bull Bragantino, respectivamente, também venceram seus jogos.

Para a partida desde domingo, o Palmeiras não vai poder contar com o zagueiro Vitor Reis, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Piquerez e Bruno Rodrigues estão lesionados e também não poderão ir pra jogo.

Já o Fluminense terá quatro desfalques por lesões para a partida, são eles: Felipe Melo, Facundo Bernal, Ignácio e Lelê.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense?

Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

