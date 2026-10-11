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Palmeiras x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Dérbi deste domingo, 11, no Nubank Parque, é válido pela 30ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h10
SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 10: General view of the Allianz Parque before the Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Ceara on August 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a segunda colocação, com 60 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, enquanto o Timão aparece em 16º, com 32, somente um ponto acima do Internacional, primeiro clube da zona de rebaixamento. 

Para o Palmeiras, o clássico surge apenas três dias depois da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, resultado que encurtou para um ponto a distância em relação ao Flamengo. Flaco López marcou o gol que manteve o time na disputa pelo título, e Abel Ferreira volta ao banco de reservas depois de cumprir três partidas de suspensão. O treinador, porém, monitora a condição de Gustavo Gómez, que sentiu dores no punho esquerdo contra os baianos e passou por exames nesta sexta-feira. Paulinho também avançou na recuperação física e voltou a participar das atividades com o elenco, ampliando as opções antes da semifinal da Libertadores contra o Fluminense.

O Corinthians chega ao clássico mergulhado em uma crise esportiva. A derrota por 2 a 1 para o Internacional foi a sétima consecutiva da equipe no Brasileirão, manteve o clube estacionado nos 32 pontos e provocou a demissão de Fernando Diniz. O técnico do sub-20, William Batista, foi chamado para trabalhar com o elenco profissional ao lado do auxiliar Léo Porto e planejou a preparação para o Dérbi. A situação ainda é agravada pelas suspensões de Rodrigo Garro e Kaio César, que receberam o terceiro cartão amarelo no Beira-Rio e estão fora do clássico.

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Onde assistir a partida entre Palmeiras e Corinthians:

A partida entre Palmeiras e Corinthians neste domingo, 11, às 17h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. 

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Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Matheus Pereira; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: William Batista (interino, enquanto o clube busca um novo treinador). 

Arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);
  • Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
  • AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC).
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