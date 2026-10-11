Palmeiras x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão em um clássico de opostos: o Verdão, vice-líder, busca o topo, enquanto o Timão, perto da zona de rebaixamento, luta para fugir do Z4 em meio a uma crise. Abel Ferreira comanda o Palmeiras, e o Corinthians tem técnico interino neste confronto decisivo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a segunda colocação, com 60 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, enquanto o Timão aparece em 16º, com 32, somente um ponto acima do Internacional, primeiro clube da zona de rebaixamento.

Para o Palmeiras, o clássico surge apenas três dias depois da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, resultado que encurtou para um ponto a distância em relação ao Flamengo. Flaco López marcou o gol que manteve o time na disputa pelo título, e Abel Ferreira volta ao banco de reservas depois de cumprir três partidas de suspensão. O treinador, porém, monitora a condição de Gustavo Gómez, que sentiu dores no punho esquerdo contra os baianos e passou por exames nesta sexta-feira. Paulinho também avançou na recuperação física e voltou a participar das atividades com o elenco, ampliando as opções antes da semifinal da Libertadores contra o Fluminense.

O Corinthians chega ao clássico mergulhado em uma crise esportiva. A derrota por 2 a 1 para o Internacional foi a sétima consecutiva da equipe no Brasileirão, manteve o clube estacionado nos 32 pontos e provocou a demissão de Fernando Diniz. O técnico do sub-20, William Batista, foi chamado para trabalhar com o elenco profissional ao lado do auxiliar Léo Porto e planejou a preparação para o Dérbi. A situação ainda é agravada pelas suspensões de Rodrigo Garro e Kaio César, que receberam o terceiro cartão amarelo no Beira-Rio e estão fora do clássico.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a partida entre Palmeiras e Corinthians:

A partida entre Palmeiras e Corinthians neste domingo, 11, às 17h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Continua após a publicidade

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Matheus Pereira; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: William Batista (interino, enquanto o clube busca um novo treinador).

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC).