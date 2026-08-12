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Esporte

Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 12, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 12 ago 2026, 18h43
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto reúne duas equipes que já estiveram frente a frente na fase de grupos desta edição, quando os paraguaios levaram vantagem no duelo direto.

O Palmeiras chega ao mata-mata na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, mas atravessa um período de oscilação. A equipe de Abel Ferreira vem de empate sem gols com o Internacional e soma duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na Libertadores, o Verdão avançou em segundo lugar no Grupo F, com 11 pontos, atrás justamente do Cerro Porteño, que terminou a chave na liderança, com 13.

Para a partida, o Palmeiras deve ter o retorno de Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. O capitão participou normalmente do último treinamento e volta a ficar à disposição de Abel Ferreira. Bruno Fuchs, Khellven, Paulinho e Jefté seguem fora. No ataque, existe a possibilidade de Flaco López e Vitor Roque atuarem juntos, enquanto Jhon Arias aparece novamente entre as principais armas ofensivas da equipe.

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O Cerro Porteño, por sua vez, tenta repetir o desempenho que teve contra o Palmeiras na primeira fase. A equipe paraguaia venceu por 1 a 0 no Nubank Parque e empatou o outro confronto, em Assunção. O momento recente, porém, não é dos melhores: o time de Ariel Holan soma uma vitória e três derrotas nas quatro primeiras rodadas do Clausura paraguaio. Para o duelo em São Paulo, Juan Iturbe e Lucas Merolla voltam após problemas físicos, enquanto o experiente Pablo Vegetti aparece como principal referência no comando de ataque.

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Onde assistir a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño hoje?

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla e Cañete; Fabricio Domínguez, Morel, Piris da Motta e Cecilio Domínguez; Juan Iturbe e Pablo Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU);
  • Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU);
  • Quarto árbitro: Mathias de Armas (URU);
  • VAR: Leodan González (URU).
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