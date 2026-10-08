Palmeiras x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Palmeiras e Bahia se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão no Nubank Parque. O Verdão, vice-líder, busca pressionar o Flamengo após a pausa da Data Fifa, com Abel Ferreira ainda suspenso. O Bahia, buscando reabilitação, tem elenco reforçado e ostenta a terceira melhor campanha como visitante. Um confronto crucial na disputa pelo topo e por uma vaga no G6.

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Palmeiras e Bahia entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, três atrás do líder Flamengo, enquanto o Bahia aparece em sexto, com 46.

Para o Palmeiras, a partida representa a oportunidade de seguir pressionando o Flamengo na disputa pela liderança. A equipe retorna depois de 16 dias sem jogos por causa da Data Fifa e teve o período utilizado para recuperar fisicamente o elenco antes de uma sequência pesada que inclui Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Abel Ferreira cumpre o último jogo de suspensão e será substituído pelo auxiliar João Martins. O clube também recebeu de volta vários convocados, entre eles Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Mauricio, Sosa, Jhon Arias e Flaco López.

O Bahia chega a São Paulo tentando reagir depois da derrota para o Athletico-PR, resultado que interrompeu uma sequência de 11 partidas de invencibilidade. A pausa da Data Fifa foi especialmente útil para Rogério Ceni, que viu o departamento médico praticamente esvaziar e ganhou novas alternativas para montar a equipe. Kike Olivera, ausente no compromisso anterior por suspensão, retorna ao time, enquanto Michel Araujo voltou a treinar normalmente. O Tricolor baiano possui a terceira melhor campanha fora de casa nesta edição do Brasileiro.

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Onde assistir a partida entre Palmeiras e Bahia hoje:

A partida entre Palmeiras e Bahia nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo, da ge TV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson (Arias); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).

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Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Roman Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

AVAR: Eder Alexandre (SC).