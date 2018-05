Palmeiras visita Alianza e mira melhor campanha; como assistir

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira no Peru uma missão diferente. Como já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o time tem como missão contra o Alianza Lima, pela quinta e penúltima rodada do Grupo H, confirmar a melhor campanha entre os participantes da competição para ter a vantagem no mata-mata de poder definir os confrontos em casa. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será transmitido em TV fechada pelo canal Fox Sports.

Com dez pontos em quatro jogos, o Palmeiras é quem tem, no momento, a melhor campanha. Libertad e Atlético Nacional são os mais próximos, com nove pontos em quatro jogos. O Santos também tem nove, mas já jogou cinco vezes. Apesar da importante meta estabelecida, o Palmeiras não terá força máxima para o confronto.

O técnico Roger Machado levou para o Peru um time sem cinco titulares: o lateral-direito Marcos Rocha, os zagueiros Edu Dracena e Antonio Carlos, o volante Felipe Melo e o atacante Keno ficaram em São Paulo para evitar desgaste e estarem à disposição para os compromissos seguintes do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno ao gol de Jailson, que foi poupado do jogo no último domingo – o empate contra a Chapecoense.