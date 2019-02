Palmeiras não merecia avançar no Paulista, diz Felipão

Por Daniel Batista

São Paulo – Conformado com a eliminação no Campeonato Paulista, Luiz Felipe Scolari admite que o Palmeiras não fez por merecer a vaga na semifinal. Para o treinador, o time precisa corrigir alguns fundamentos para evitar novos revezes na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

“Pelo que fez hoje (domingo) e nos últimos três ou quatro jogos, o time não merecia passar mesmo”, reconhece Felipão. “Tem que corrigir algumas coisas e tem que ter um pouco de atenção em determinados fundamentos, principalmente na bola parada. Estamos tomando muitos gols assim e, no ataque, não estamos decidindo como antes”, analisou.

Em relação ao jogo contra o Guarani, o treinador acredita que o adversário soube aproveitar melhor as oportunidades. “O Guarani jogou mais. Teve melhor aproveitamento em duas ou três bolas no momento em que estávamos buscando o empate. Aconteceram dois cruzamentos com qualidade e que foram bem aproveitados”, disse o treinador palmeirense.

Os seguidos tropeços do Palmeiras na reta final do Paulistão contrastaram com a grande fase que exibia até a queda para o Corinthians, no dia 25 de março. A derrota de virada por 2 a 1 fez o time perder a invencibilidade de 22 jogos e ainda a liderança do estadual. De lá para cá foram cinco jogos no Campeonato Paulista sendo uma vitória, um empate e três derrotas.

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira e a diretoria apresenta o lateral-esquerdo Fernandinho e o meia-atacante Mazinho, contratados pelo Oeste. Os demais jogadores iniciam os trabalhos visando o jogo contra o Paraná, na quarta-feira, em Curitiba.