Palmeiras espera acertar com novo atacante até sexta

Por Daniel Akstein Batista

São Paulo – O Palmeiras quer definir até sexta-feira o nome de seu novo atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com o gerente de futebol César Sampaio, novidades podem surgir ainda nesta semana.

Apesar de já ter combinado salários com Thiago Ribeiro, o acerto com o ex-jogador de São Paulo e Cruzeiro ficou mais distante. “Parece que o Cagliari já exerceu seu direito de compra”, disse. O atleta, que pertence ao Rentistas, do Uruguai, estava emprestado ao clube italiano, que não quer perdê-lo para a próxima temporada da Europa.

Os atacantes Obina e Eder Luis também fazem parte da lista de reforços que o técnico Luiz Felipe Scolari passou à diretoria. Mas Sampaio prefere não falar em nomes. “Qualquer notícia que vaza prejudica a gente”, comentou.

O dirigente só quer acabar com essa novela o mais rápido possível. “Acho que até sexta-feira teremos uma direção definida. Precisamos ter uma resposta logo, seria bom para todos. Para a gente, para o Felipão poder trabalhar e para a torcida.”