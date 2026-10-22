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Esporte

Palmeiras amplia recorde nacional com quarta final de Libertadores em sete anos

Na semifinal, Alviverde bateu o Fluminense nos pênaltis após empate no placar agregado

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 10h12 | Atualizado em 22 out 2026, 10h13
Jogadores do Palmeiras comemoram vitória em campo de futebol. Um jogador de camisa 15 verde e shorts brancos levanta o braço direito, sorrindo. Outro, de camisa 4, segura uma bandeira verde e branca.
Jogadores do Palmeiras comemoram classificação para segunda final consecutiva da Libertadores, a oitava na história do clube (Alexandre Schneider/Getty Images)
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O Palmeiras está classificado para sua oitava final de Libertadores. A equipe venceu o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis nesta quarta, 21, no jogo de volta da semifinal do torneio. Depois de um empate em 2 a 2 no placar agregado, o goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato nas penalidades e Marlon Freitas cravou a classificação palmeirense na cobrança seguinte. Com a passagem garantida para a decisão, o Alviverde aumenta sua vantagem nacional entre os finalistas da competição e se aproxima dos recordistas continentais.

Em sua segunda final consecutiva, o Palmeiras se isolou na liderança de times brasileiros com mais finais de Libertadores. Na segunda colocação, o São Paulo aparece com seis finais do continental na história. O Flamengo completa o top 3, com cinco finais, mas pode alcançar o Tricolor caso se classifique para a decisão deste ano, com jogo de volta da semifinal contra o Estudiantes nesta quinta, 22, às 21h30 (horário de Brasília). 

Apesar do Palmeiras ter mais finais na conta, o Rubro-negro é quem tem mais títulos. O time carioca conquistou o tetracampeonato no ano passado, justamente, contra o Palmeiras na decisão. Caso o Flamengo também garanta a classificação consecutiva, as equipes protagonizarão uma “trilogia” de finais, já que também decidiram o título em 2021, quando o time paulista terminou com a taça.

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O recordista continental de finais de Libertadores é o Boca Juniors, com 12 decisões, tendo conquistado seis títulos. O Peñarol, do Uruguai, é o segundo colocado neste quesito com dez finais. 

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O Palmeiras subiu para a terceira colocação com suas oito finais, deixando para trás o Independiente, maior campeão do torneio com sete títulos, River Plate, e o Olímpia, cada um com sete classificações para a final na conta.

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Confira a lista de finais de Libertadores de times brasileiros: 

  • Palmeiras: 8 finais (1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 e 2026)
  • São Paulo: 6 finais (1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006)
  • Flamengo: 5 finais (1981, 2019, 2021, 2022 e 2025)
  • Grêmio: 5 finais (1983, 1984, 1995, 2007 e 2017)
  • Santos: 5 finais (1962, 1963, 2003, 2011 e 2020)
  • Cruzeiro: 4 finais (1976, 1977, 1997 e 2009)
  • Internacional: 3 finais (1980, 2006 e 2010)
  • Athletico-PR: 2 finais (2005 e 2022)
  • Atlético-MG: 2 finais (2013 e 2024)
  • Fluminense: 2 finais (2008 e 2023)
  • Botafogo: 1 final (2024)
  • Corinthians: 1 final (2012)
  • São Caetano: 1 final (2002)
  • Vasco: 1 final (1998)
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