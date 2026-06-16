🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Palco da final: gramado ruim de França x Senegal chama a atenção nas redes sociais

Vini Jr. relatou condições secas em jogo do Brasil no estádio de Nova York e Nova Jersey

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 20h09 | Atualizado em 16 jun 2026, 22h28
Três jogadores de futebol em campo verde. Um goleiro de amarelo agachado, um jogador de branco e verde chutando a bola, e outro de azul com MBAPPE 10 correndo
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: Kylian Mbappe #10 of France scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images) (Darrian Traynor/Getty Images)
Continua após publicidade
Palco da final: gramado ruim de França x Senegal chama a atenção nas redes sociais Priorize VEJA no Google

No jogo entre França e Senegal, chamou a atenção de alguns torcedores nas redes sociais as condições do gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. O palco da vitória por 3 a 1 dos franceses também será o palco da final da Copa do Mundo no dia 19 de julho.

Na transmissão da partida, o gramado tinha aspecto amarelado e seco, mesmo após ser irrigado no intervalo e pausas para hidratação.

Antes do jogo entre França e Senegal, apenas um outro jogo havia acontecido no estádio: Brasil x Marrocos, no sábado, 13.

Siga

Depois da partida, o atacante brasileiro Vinícius Jr. comentou sobre as condições do gramado: “Por conta do calor, acaba ficando seco muito rápido, e assim a bola não corre, não conseguimos jogar do jeito que queremos. Mas a gente tem que se adaptar, porque vai estar assim para os dois lados, mas favorece o adversário que não quer jogar.”

Continua após a publicidade

Casemiro foi outro que comentou sobre após o empate em 1 a 1 com os marroquinos: “É difícil, né? A gente já sabia que é um gramado que não estamos acostumados. Acaba dificultando até mesmo nós que queremos jogar e estamos acostumados com o gramado do futebol europeu. Mas não vamos ficar colocando culpa no gramado ou nisso. Poderia melhorar? Poderia melhorar muito, mas fazer o quê? É bom falar, mas tem outras coisas que precisam melhorar também.”

O estádio originalmente de futebol americano receberá mais seis partidas do Mundial: três da fase de grupos, um da rodada de 16 avos, um das oitavas de final e a grande final do torneio com 13 dias à parte, entre a decisão e o jogo anterior.

Continua após a publicidade

Confira reações nas redes sociais sobre o gramado:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
gramado
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Senegal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).