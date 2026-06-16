Palco da final: gramado ruim de França x Senegal chama a atenção nas redes sociais

Ler Resumo





O gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, palco da final da Copa do Mundo, tem sido alvo de fortes críticas por sua condição amarelada e seca. Jogadores como Vinícius Jr. e Casemiro já expressaram preocupação com o impacto no desempenho, gerando debates sobre a qualidade para as próximas partidas, incluindo a grande decisão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

No jogo entre França e Senegal, chamou a atenção de alguns torcedores nas redes sociais as condições do gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. O palco da vitória por 3 a 1 dos franceses também será o palco da final da Copa do Mundo no dia 19 de julho.

Na transmissão da partida, o gramado tinha aspecto amarelado e seco, mesmo após ser irrigado no intervalo e pausas para hidratação.

Antes do jogo entre França e Senegal, apenas um outro jogo havia acontecido no estádio: Brasil x Marrocos, no sábado, 13.

Depois da partida, o atacante brasileiro Vinícius Jr. comentou sobre as condições do gramado: “Por conta do calor, acaba ficando seco muito rápido, e assim a bola não corre, não conseguimos jogar do jeito que queremos. Mas a gente tem que se adaptar, porque vai estar assim para os dois lados, mas favorece o adversário que não quer jogar.”

Continua após a publicidade

Casemiro foi outro que comentou sobre após o empate em 1 a 1 com os marroquinos: “É difícil, né? A gente já sabia que é um gramado que não estamos acostumados. Acaba dificultando até mesmo nós que queremos jogar e estamos acostumados com o gramado do futebol europeu. Mas não vamos ficar colocando culpa no gramado ou nisso. Poderia melhorar? Poderia melhorar muito, mas fazer o quê? É bom falar, mas tem outras coisas que precisam melhorar também.”

O estádio originalmente de futebol americano receberá mais seis partidas do Mundial: três da fase de grupos, um da rodada de 16 avos, um das oitavas de final e a grande final do torneio com 13 dias à parte, entre a decisão e o jogo anterior.

Continua após a publicidade

Confira reações nas redes sociais sobre o gramado:

Esse França x Senegal tá com a maior cara do Mundial de Clubes do ano passado. Gramado mais amarelado e esse sol torrando. pic.twitter.com/oyU6VWdR6T — Sincerão (@oficialsincerao) June 16, 2026

Continua após a publicidade

Pior que o gramado realmente está feio demais para o jogo entre França e Senegal. Detalhe: O MetLife Stadium será palco da final da Copa do Mundo. — 𝚓𝚘𝚊𝚘. (@joao7vf_) June 16, 2026

escolherem o estádio com o PIOR gramado pra final da copa do mundo, bizarro pic.twitter.com/G7Q9P8TcM6 — pereira (@crflpereira) June 16, 2026

Continua após a publicidade

4 anos pra organizar um evento e entregar o principal estádio com esse gramado amarelado horrível…

De todos os estádios que eu vi jogos nessa copa, esse tem o pior gramado…

Adivinha onde vai ser o final? pic.twitter.com/wLj0DPIAXm — Comentador de copa 🇧🇷 (@icaroprazeres90) June 16, 2026