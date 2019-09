Uma pesquisa nacional divulgada nesta terça-feira, 17, pelo Instituto Datafolha apontou os clubes mais populares do país: o Flamengo ampliou sua vantagem como dono da maior torcida do Brasil, com preferência de 20% dos entrevistados, seguido por Corinthians (14%), São Paulo (8%) e Palmeiras (6%), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Há, no entanto, um dado preocupante e que contraria a velha máxima de que vivemos na “pátria de chuteiras”: 22% das 2.878 pessoas ouvidas, todas com mais de 16 anos, em 175 municípios de todo o país, entre os dias 29 e 30 de agosto, disse não torcer para clube nenhum.

Os “sem-time”, portanto, já superaram até mesmo a enorme torcida rubro-negra, segundo os dados do Datafolha, que trouxe outros destaques importantes como o crescimento do Cruzeiro e a queda dos rivais do Flamengo no Rio de Janeiro. Confira, abaixo, uma análise dos dados mais relevantes da pesquisa:

País do futebol?

O número de entrevistados pelo Datafolha que não se interessam por equipes de futebol chegou a 22%, mesmo número de corintianos e são-paulinos somados. Apesar da leve redução – na última pesquisa, de 2014, os “sem-clube” representavam 23% – os dados levantam uma discussão sobre um nicho de mercado a ser explorado e colocam em xeque a condição do Brasil como “país do futebol”. Pesquisas recentes e semelhantes feitas na Argentina, como a do Sistema Nacional e Consumos Culturais por exemplo, mostraram que apenas 7% dos portenhos se declararam como sem-time, enquanto o Boca Juniors reina absoluto entre as maiores torcidas com mais de 40% do total. No Uruguai, um estudo de 2018 da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República apontou que 20% dos entrevistados não torcem para time algum.

Flamengo goleia os rivais cariocas

A vantagem do clube rubro-negro sobre seus concorrentes históricos, que já era grande, aumentou ainda mais nos últimos anos. Se no Datafolha de 2014, o Flamengo tinha 18% do total, contra 5% do Vasco e 2% de Botafogo e Fluminense, agora a vantagem é de 20% contra 4% dos vascaínos e apenas 1% de alvinegros e tricolores. A diferença tende a aumentar no futuro, devido aos bons resultados recentes do Flamengo (em campo e nas finanças), aliados à crise dos rivais, que se acostumaram a brigar na parte debaixo da tabela do Brasileirão.

Corinthians, a maior torcida do Sudeste e entre brancos

Flamenguistas e corintianos são maioria em todas as classes sociais e em quatro das cinco regiões do país. A maior vantagem rubro-negra é na região Norte: 39% a 10%. O clube carioca também é o mais popular no Centro-Oeste (28%) e no Nordeste (27%), onde equipes populares como Bahia e Sport ficaram com apenas 4% cada. Já no Sudeste, região onde os clubes se localizam, o Corinthians tem 18% das preferências, contra 17% do Flamengo. No Sul, o Grêmio lidera com 23%, seguido por Inter (17%) e Corinthians (11%). Na faixa dividida por cor, o alvinegro paulista lidera entre os entrevistados brancos (16% a 13%), enquanto os flamenguistas são maioria entre aqueles que se declararam negros, pardos, amarelos e índios.

Diferença em Minas cresceu

O top-10 do ranking se manteve inalterado, mas alguns clubes apresentaram leve aumento no número de torcedores. Destaque para o Cruzeiro, que ampliou de 3% para 4% o número de torcedores pelo país, enquanto o rival Atlético Mineiro se manteve com 2% do total. Os títulos do Brasileirão de 2013 e 2014 e da Copa do Brasil de 2017 e 2018 podem ajudar a explicar o crescimento da popularidade celeste.

Seleção brasileira é mais popular que Botafogo e Fluminense

Em tempos de aparente desinteresse pela seleção brasileira, chama a atenção que o número de entrevistados que disseram torcer pelo time dirigido por Tite (2%) seja maior que o de botafoguenses e tricolores (1% cada). O maior número de fãs da seleção está no Nordeste (5%), onde a equipe pentacampeã costuma receber maior carinho das arquibancadas – e onde não atua desde outubro de 2016, vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia na Arena das Dunas, em Manaus.

Santos: 5º nas redes, 9º no Datafolha

Logo após a divulgação da pesquisa, diversos torcedores protestaram e apontaram problemas na metodologia utilizada pelo Datafolha. Alguns torcedores do Santos estranharam a nona posição do clube e consideraram que o ranking digital, idealizado pela Ibope/Repucom e que mede o número de usuários dos clubes nas redes sociais, apresenta resultados mais fiéis em relação à fidelidade dos torcedores. Na lista em questão, o Santos aparece em quinto, à frente de Grêmio, Atlético, Vasco e Cruzeiro. A Chapecoense é a 10ª colocada devido ao aumento de “simpatizantes” depois da tragédia área de 2016.