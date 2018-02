Pai de Neymar indica que atacante ficará fora por até 8 semanas

O pai de Neymar afirmou nesta terça-feira que a decisão sobre operar ou não o atacante cabe ao Paris Saint-Germain – e confirmou que a lesão vai tirar o jogador da partida contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça.

“Estamos esperando o PSG decidir se o Neymar passará por uma cirurgia ou não. Não somos nós. Precisamos pensar no atleta Neymar, para que ele não seja prejudicado lá na frente”, declarou Neymar da Silva Santos ao canal ESPN Brasil. O atacante do PSG e da seleção se machucou sozinho em jogo no último domingo, sofrendo um entorse no tornozelo direito e uma fissura no quinto metatarso, um dos ossos do pé.

“Estamos esperando o médico da seleção brasileira chegar a Paris. O PSG já sabe que perdeu o Neymar por oito semanas”, disse o pai do jogador. “Com cirurgia ou com a recuperação tradicional, no final de abril o Neymar vai estar apto a jogar futebol.” Sobre a especulação de que o atacante ainda teria uma pequena possibilidade de atuar contra o Real – reforçada nesta terça por declarações do técnico do time francês –, ele foi enfático: “Não existe nenhuma chance”.

(Com Estadão Conteúdo)