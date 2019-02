‘Padrinho’ de Leão, Marco Aurélio aprova renovação sem resultados

Após a demissão de Adilson Batista, o vereador e ex-superintendente de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, disse à GE.Net que Emerson Leão seria o técnico ideal para acertar o rumo do time a curto prazo. O comandante acabou contratado, mas somou apenas 33,3% de aproveitamento em seus sete primeiros jogos e não conseguiu fazer o time decolar. Mesmo assim, o contrato que valia até o fim do Brasileirão foi renovado por mais um ano, decisão aprovada pelo conselheiro.

‘O problema no futebol é fazer o diagnóstico. Feito isso, você precisa dar o tratamento. Quando pula de médico em médico, você confunde’, comparou Marco Aurélio Cunha. ‘O Leão poderá dar continuidade ao diagnóstico que fez. Em vez de mudar, é melhor planejar o ano que vem’.

Com quatro derrotas, duas vitórias e um empate, eliminado da Copa Sul-americana e com grande dificuldade para conseguir uma vaga na Libertadores, Leão não mostrou a eficiência instantânea que Marco Aurélio apontava como uma de suas maiores virtudes. Mas o ‘trabalho diário’ que agradou Juvenal Juvêncio e garantiu a extensão contratual também convenceu o ex-dirigente, que ignora os resultados para aprovar a manutenção do comandante.’Não sei se o perfil do Leão é para três, quatro anos. Hoje, por ele estar mais tolerante e ainda firme, acho que até pode ser. De qualquer forma, um ano é um tempo bom e eu vi uma melhora do time na mão dele. Alguns jogadores começaram a produzir um pouco mais. O São Paulo perdeu jogos no detalhe, perdendo gols impressionantes, mas evoluiu’, defende.

O vereador deixou a diretoria em janeiro por entender que não estava mais sendo ouvido pelo presidente Juvenal Juvêncio – a quem continua manifestando apoio. Ele foi voto vencido quando o mandatário decidiu demitir Muricy Ramalho após a queda na Libertadores-2009 e também não concordou com a saída de Ricardo Gomes, que chegou às semifinais da competição continental no ano seguinte e não teve seu contrato renovado.

O ex-superintendente considerou erradas as apostas em Sérgio Baresi, Paulo César Carpegiani e Adilson Batista e só agora, com a confiança depositada em Leão, volta a encontrar motivos para elogiar os dirigentes tricolores.

‘O presidente Juvenal fez o diagnóstico e, mais do que isso, disse que a equipe foi mal. Isso é uma mea-culpa da direção também. É preciso saber que todos têm culpa, da direção aos jogadores, não há um que esteja fora do contexto. Com essa autocrítica de menor soberba, temos condições de voltar a ser o grande clube do futebol brasileiro’, opinou Marco Aurélio, que diz não enxergar ‘jogadores bonzinhos’ no atual elenco.

‘Vi jogadores que reclamaram, que tomaram cartões sem necessidade, vi expulsões sem propósito. Quero jogador mauzinho para jogar e bonzinho no sentido coletivo. Não adianta ser bonzinho fora de campo e lá dentro fazer coisa errada. Quando as pessoas diziam que o time não corria, eu achava um absurdo. Todos corriam, mas corriam por si, não pela equipe. Tinha jogador que preferia chutar da intermediária a dar um passe’, concluiu, reclamando do excesso de individualismo dos atletas. ‘Agora o São Paulo precisa conquistar o Campeonato Paulista, que já não vem desde 2005, justamente com o Leão’.