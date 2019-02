Oscar volta a treinar no Internacional após folga

Por AE

Porto Alegre – O meia Oscar foi a principal novidade do treinamento físico do Internacional na manhã desta quarta-feira no Beira-Rio. O jogador ganhou uma folga extra da comissão técnica por conta do excesso de partidas disputadas nesta temporada, nas seleções brasileiras principal e sub-20, além do clube gaúcho.

Assim, Oscar iniciou a partida contra o Avaí, no último domingo, em Porto Alegre, no banco de reservas. O técnico Dorival Júnior, porém, já confirmou que o meia será titular diante do Corinthians, no próximo domingo, no Beira-Rio, em duelo decisivo para o Internacional na luta por uma vaga na Libertadores e até pelo título do Campeonato Brasileiro.

Além de Oscar, Jô também está confirmado por Dorival Júnior para o duelo com o Corinthians. O atacante só marcou dois gols nos 15 jogos que disputou pelo Internacional, mas o treinador aposta mais uma vez no questionado jogador. “O Jô será meu centroavante para a partida. Ele tem total confiança dos jogadores e da comissão técnica. Queremos dar esta tranquilidade para ele crescer e corresponder no campo”, disse.