Oscar, Paula e Hortência são eleitos para representação na CBB

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta sexta-feira a eleição de seis ídolos do esporte nacional como representantes dos atletas do país nas futuras assembleias da entidade: são eles Hortência, Norminha, Paula, Eduardo Agra, Oscar Schmidt e Marcel.

Os representantes foram escolhidos por uma comissão de sessenta atletas olímpicos, em eleição direta. A medida foi idealizada pelo presidente da entidade, Guy Peixoto, que visa a dar mais espaço aos atletas, clubes e técnicos nas decisões da CBB.

“Esse foi o primeiro passo para que os atletas estejam próximos e tenham voz nas decisões da CBB, o que me dá muito orgulho. Desde que decidi me candidatar levantei essa bandeira e hoje temos os seis primeiros nomes, escolhidos pelos próprios atletas, alguns dos que escreveram a história do basquete brasileiro”, afirmou Guy Peixoto, em nota oficial.

O processo eleitoral continua em andamento para eleger mais dois atletas, um homem e uma mulher, entre os que jogaram pela seleção brasileira adulta em competições oficiais da Fiba. O período para a inscrição de candidatos terminou em 31 de janeiro e o resultado da eleição será conhecido após o Carnaval.

O novo estatuto prevê ainda mais dois nomes com participação nas Assembleias. Esses, por indicação direta, do presidente da Associação de Atletas Profissionais e de um vice-presidente, obrigatoriamente um homem e uma mulher.

“Vamos ter dez representantes dos atletas nos ajudando a pensar e direcionar o presente e o futuro do basquete brasileiro ao lado das Federações Estaduais de Basquete. A união de todos é o que o basquete brasileiro precisa para enfrentar os desafios, adversidades e voltar ao seu lugar no cenário esportivo nacional e mundial”, completou o presidente Guy Peixoto.