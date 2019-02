Oscar admite exames no Chelsea, mas promete foco na Seleção

Todos os sinais apontam que Oscar será jogador do Chelsea, da Inglaterra, depois de defender a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. Nesta sexta-feira, o jogador do Internacional admitiu a realização de exames na equipe de Londres.

‘Cheguei aqui na Inglaterra e fui entregar até para não atrasar nada aqui na Seleção. Só entreguei exames, mas não estou pensando, só na Olimpíada’, comentou o atleta, depois do amistoso desta sexta-feira contra a Grã-Bretanha.

As informações vindas da Inglaterra apontam que o Chelsea estaria disposto a pagar até US$ 80 milhões (cerca de R$ 162 milhões). Para Oscar, a ordem é despistar, por enquanto, ao ser questionado se a negociação está 100% fechada.

‘Só fui conversar com médico do Chelsea, agora o mais importante é ficar focado. Não sou jogador do Chelsea, ainda pertenço ao Inter. Estou pensando apenas na medalha de ouro’, disse.

Se fechar a negociação pelas bases anunciadas na Inglaterra, o Internacional irá comemorar um grande lucro, já que entrou em acordo com o São Paulo para pagar R$ 15 milhões e ficar com os direitos definitivos do atleta.