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Esporte

Os ‘truques sujos’ de goleiro da Argentina recebidos pela Inglaterra

Semifinal acontece nesta quarta-feira, 15

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h13 | Atualizado em 15 jul 2026, 10h18
Goleiro argentino Emiliano Martínez, com camisa verde-clara e luvas, olha para cima com a mão direita levantada, em campo de futebol com torcida desfocada ao fundo
Dibu Martínez, goleiro argentino, na Copa do Mundo de 2026 (Omar Vega/Getty Images)
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Os ‘truques sujos’ de goleiro da Argentina recebidos pela Inglaterra Priorizar nos meus resultados Google

Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, o jornal britânico The Sun publicou uma espécie de guia com os “10 truques sujos” de Emiliano “Dibu” Martínez para tentar desestabilizar os adversários. O goleiro, um dos protagonistas do título argentino em 2022, voltou a preocupar os ingleses por sua fama de especialista em jogos psicológicos, principalmente nas disputas por pênaltis.

Entre os “truques” elencados pelo tabloide estão: provocar adversários antes das cobranças de pênaltis; intimidá-los com sua altura de 1,95 m; demorar a entregar a bola para atrasar a cobrança ou jogá-la para longe; reclamar com os árbitros; encarar fixamente o cobrador durante a preparação para o pênalti; comemorar exageradamente após a defesa; e seu papel de vilão com a torcida rival.

Segundo a publicação, várias das estratégias usadas por Dibu no Catar passaram a ser proibidas após mudanças nas regras. Ainda assim, o jornal acredita que o argentino seguirá explorando o regulamento para tentar ganhar vantagem mental sobre os rivais.

Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 15, em Atlanta (EUA), por uma vaga na final do Mundial. Além da histórica rivalidade entre as seleções, Dibu pode alcançar uma marca importante e se tornar o goleiro com mais partidas disputadas pela Argentina em Copas do Mundo.

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