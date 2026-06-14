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Esporte

Os tratamentos estéticos de jogadores para fazerem ‘bonito’ na Copa do Mundo

Dermatologista Andréa Sampaio conversou com a coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 08h00
Buda Mendes
Neymar -  (Buda Mendes/Getty Images)
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Os tratamentos estéticos de jogadores para fazerem ‘bonito’ na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Nos últimos dias, jogadores da Seleção Brasileira como Neymar, Leo Pereira, Vinícius Júnior e Raphinha voltaram a ser assunto nas redes sociais por conta de mudanças em sua aparência facial ao longo dos anos. Muitos apontam traços mais definidos, melhora da qualidade da pele e um aspecto mais rejuvenescido, levantando especulações sobre possíveis procedimentos estéticos. No entanto, a maioria dos atletas nunca confirmou intervenções faciais específicas.

Independentemente dessas especulações, o tema chama atenção para uma realidade cada vez mais presente: os cuidados dermatológicos masculinos. Atletas profissionais estão frequentemente expostos ao sol, suor intenso, vento, poluição e estresse físico, fatores que podem impactar diretamente a saúde e o envelhecimento da pele.

Hoje, tratamentos dermatológicos como bioestimuladores de colágeno, lasers, ultrassom microfocado, toxina botulínica e protocolos de skincare individualizados ajudam a prevenir a perda de colágeno, melhorar a textura da pele e promover um aspecto mais saudável e descansado. O objetivo não é transformar rostos, mas preservar a saúde da pele e valorizar características naturais.

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“A estética masculina tem características próprias. Não buscamos suavizar traços, mas preservar a identidade facial do paciente, mantendo uma aparência natural e saudável. Em alguns casos, a anatomia masculina exige inclusive um volume maior de produto para promover sustentação e reforçar contornos estruturais da face, mas sempre respeitando as características individuais de cada homem”, explica a dermatologista Andréa Sampaio.

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Segundo a especialista, a procura masculina por tratamentos dermatológicos cresceu significativamente nos últimos anos, impulsionada não apenas por questões estéticas, mas também pela busca por bem-estar, prevenção do envelhecimento e melhora da autoestima. “Hoje os homens entendem que cuidar da pele é um investimento em saúde e dermatologia moderna oferece recursos que ajudam a prevenir danos causados pela exposição solar, melhorar a qualidade da pele e promover um envelhecimento mais saudável, sem perder a naturalidade”, afirma.

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