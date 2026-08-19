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Esporte

Os termos mais citados nas redes sobre a renovação de Memphis Depay no Corinthians

Levantamento da Nexus revela 4,7 milhões de interações em 24 horas no X, no Instagram e no Facebook

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 19 ago 2026, 10h34
Três homens sorridentes, um de terno cinza e óculos, seguram uma camisa branca de futebol com EZZE SEGURO AUTO, MEMPHIS e 2028 em preto, e o logo do Banco BMG. Ao fundo, o escudo do Corinthians
Marcelo Paz, diretor de Futebol do Corinthians, Memphis e o presidente do clube, Osmar Stábile - (Rodrigo Coca/ Agência Corinthians/Divulgação)
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A reviravolta da permanência do atacante holandês Memphis Depay no Corinthians rendeu 4,7 milhões de interações em 24 horas no X, no Instagram e no Facebook.

O levantamento foi feito pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados e considerou os comentários, curtidas e compartilhamentos sobre o assunto feitos nas três redes, em português, entre 9h de segunda-feira e 9h de terça-feira.

No X, na manhã de terça, a hashtag “#AssinaStabileOmisso” estava na 20ª colocação dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas. A referência era ao presidente do clube, Osmar Stábile. “Memphis Depay” ficou mais abaixo, na 30ª.

A ordem dos Trending Topics segue uma série de variáveis além do número de citações ao termo, como novidade, volume, velocidade, engajamento e personalização.

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Ainda no X, uma análise amostral de 74 mil menções em português a Memphis ou às negociações em torno da sua renovação, feitas por cerca de 15 mil usuários únicos, atinge um alcance estimado em 12,8 milhões de impressões (quantidade de vezes que as publicações são vistas nas telas), além de um engajamento aproximado de 571 mil interações.

Na nuvem de termos da rede, “#AssinaStabileOmisso”, “CORIAceitaMemphis”, “MEMPHIS DEPAY CONTINUA” e “15 milhões” aparecem com alta relevância.

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No Instagram e no Facebook, outra amostra menor, com 1,9 mil menções, acumulou cerca de 4,1 milhões de interações. A nuvem dessas redes também ressalta termos como “Fiel” e “presidente do Corinthians”.

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