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Esporte

Os sinais do pacto de silêncio entre jogadores da Seleção Brasileira na Copa

Brasil estreia no Mundial contra o Marrocos, no sábado, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h43
Jogadores de futebol brasileiros, vestindo uniformes azuis e verdes, ouvem um treinador de costas, em um campo de treino gramado, com montanhas enevoadas ao fundo
Seleção brasileira durante treino na Granja Comary (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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A postura da Seleção Brasileira nesses dias que antecedem a estreia na Copa do Mundo tem sido marcada por uma evidente cautela fora de campo. Os jogadores adotaram um comportamento reservado nas redes sociais, com poucas publicações pessoais, e têm evitado declarações mais fortes em entrevistas.

Um episódio ocorrido nesta terça-feira, 11, reforçou a suspeita de um acordo de sigilo entre os integrantes da delegação. Durante coletiva, o zagueiro Roger Ibañez foi questionado sobre a estreia do Brasil na competição e optou por uma resposta breve. Ao encerrar o assunto, justificou as poucas palavras com uma declaração que despertou ainda mais curiosidade. “Isso é o máximo que posso falar. Mais do que isso vai dar ruim pra mim”, disse, entre sorrisos.

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Embora não haja qualquer confirmação oficial de orientação específica, a postura observada entre os atletas sugere uma preocupação coletiva em preservar o ambiente interno e manter o foco na disputa pelo hexacampeonato no Mundial. O mesmo é visto na concentração da Seleção, que está reclusa em um hotel a quase 60 quilômetros do estádio Metlife, em Nova Jersey (EUA), onde acontecerá a primeira partida contra o Marrocos.

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