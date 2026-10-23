Os resultados que Kimi Antonelli precisa para ser campeão da F1 neste domingo

A Fórmula 1 pode ter um novo campeão já neste fim de semana, no GP dos Estados Unidos — mas, para que isso aconteça, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de apenas 20 anos, precisará de uma combinação certeira, e extremamente difícil, de resultados.

Com seis corridas restantes, o prodígio da Mercedes lidera a disputa com 102 pontos de vantagem para o companheiro de equipe George Russell, que está na vice-liderança. Para sagrar-se campeão, Antonelli precisa fechar a prova no Texas pelo menos 125 pontos à frente dos adversários — já que essa é a pontuação máxima que um piloto conseguiria caso vencesse as cinco provas finais da temporada.

O resultado é improvável, mas matematicamente possível: para ser campeão neste domingo, o italiano precisa vencer e secar os adversários. Com o primeiro lugar, ele soma 25 pontos, chegando aos 365. A vitória, por si só, encerraria matematicamente as chances de Verstappen, Leclerc e Norris, restando ao líder torcer contra Russel e Hamilton — que precisariam cruzar a linha de chegada em, no máximo, 9º e 5º, respectivamente, para que Antonelli garantisse o título.

Caso termine em 2º lugar, o piloto da Mercedes chega aos 358 pontos, e a disputa segue aberta, já que o número possibilita que ele ainda seja alcançado mesmo que Russel não pontue nos Estados Unidos. Neste cenário, para se manter na disputa matemática pelo título, Hamilton teria que chegar ao menos na 7ª colocação em Austin, Verstappen no pódio entre os três primeiros e Leclerc teria que vencer a corrida — já Lando Norris estaria de fora mesmo com uma vitória.

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Segundo cálculos de Gilcione Nonato Costa, professor de Matemática da UFMG, para o GE, da Globo, a chance do italiano se sagrar campeão nos Estados Unidos é de apenas 2,8%, saltando para 93,71% no México, 99,77 em São Paulo, e fica na casa dos 99% nas três corridas finais da temporada.