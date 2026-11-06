Os resultados dos primeiros treinos da F1 no Autódromo de Interlagos
Brasileiro Rafael Câmara estreia na categoria principal pela Haas; Norris e Antonelli lideraram parciais
Os primeiros treinos do GP de São Paulo da Fórmula 1 foram realizados na tarde desta sexta, 6, no Autódromo de Interlagos. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara estiveram na pista. Atual vencedor da prova, Lando Norris liderou o primeiro treino e xxx anotou o tempo mais rápido no segundo treino.
Com o fim da programação da F1 nesta sexta, os pilotos voltam à pista no sábado, 7, para o terceiro treino livre às 11h30 (horário de Brasília) e classificação às 15h. No domingo, 8, a corrida começa às 14h.
Primeiro treino livre
Lando Norris liderou o primeiro treino livre em Interlagos pelo terceiro ano consecutivo. O piloto da McLaren completou a volta mais rápida do TL1 em 1min11s717.
O campeão mundial Kimi Antonelli ficou na segunda colocação, a menos de um milésimo atrás de Norris, com o tempo de 1:11:799. Em sua primeira volta no treino, o piloto da Mercedes tinha passado direto pela curva do “S” do Senna.
Na terceira colocação, Max Verstappen fez sua melhor volta em 1:11:953. Durante o treino, o tetracampeão reclamou da troca de marchas e mais ao fim da sessão do volante.
Os três pilotos, nas mesmas posições, fizeram o pódio do GP de São Paulo de 2025.
Aos 12 minutos da prova, uma bandeira vermelha foi acionada quando Freddie Slater, pilotando pela Audi no lugar de Hulkenberg, teve problemas com o carro e parou na pista.
Os brasileiros na pista, Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara terminaram em 8º e 18º, respectivamente. O piloto da Haas fez sua estreia na F1, na vaga de Esteban Ocon. A partir de 2027, assumirá a vaga oficialmente na categoria.
Resultados da primeira sessão de treinos livres:
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.717
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.799
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.953
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.041
- George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.103
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.156
- Gabriele Mini (ITA/Alpine-Mercedes) 1:12.569
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.614
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.654
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.715
- Leonardo Fornaroli (ITA/McLaren-Mercedes) 1:12.833
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:12.837
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.017
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.038
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.371
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:13.511
- Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.591
- Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:13.696
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:13.760
- Colton Herta (EUA/Cadillac-Ferrari) 1:14.275
- Dino Beganovic (SUE/Ferrari) 1:14.357
- Freddie Slater (GBR/Audi) 1:14.966
Segundo treino livre (TL2)
O campeão mundial Kimi Antonelli foi o melhor no treino livre 2 do GP de São Paulo que teve princípio de garoa, porém, sem necessidade das equipes colocarem pneus de chuva. O italiano fez a melhor volta em 1:10:763.
Em posição alternada com relação ao primeiro treino, Lando Norris ficou em segundo lugar com volta em 1:11:016. Verstappen se manteve em terceiro com 1:11:022.
O brasileiro Gabriel Bortoleto melhorou seu tempo do primeiro treino com 1:11:483, e se manteve na oitava colocação do treino. Seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, teve problemas com o carro e não saiu da garagem. Como deu lugar ao reserva Freddie Slater no TL1, o alemão ainda não teve tempo de pista em Interlagos.
Outro dono da casa, Rafa Câmara também diminuiu o tempo da sua melhor volta com 1:12:538 e subiu duas posições. O estreante na F1 foi alvo de reclamação de Charles Leclerc depois de fechar o monegasco que vinha em uma volta rápida. Os comissários tomaram nota do incidente que será investigado após o fim do TL2.
Resultados do segundo treino livre:
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.763
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.016
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.022
- George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.036
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.084
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.213
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.483
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:11.780
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:11.839
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:11.991
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:11.996
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.008
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.042
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.109
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:12.538
- Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.561
- Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:12.742
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:12.942
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:12.953
- Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.316
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.383
- Nico Hulkenberg (ALE/Audi) —