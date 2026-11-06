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Esporte

Os resultados dos primeiros treinos da F1 no Autódromo de Interlagos

Brasileiro Rafael Câmara estreia na categoria principal pela Haas; Norris e Antonelli lideraram parciais

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h16 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h16
Carro de Fórmula 1 da equipe Haas, branco com detalhes em vermelho e preto, correndo em uma pista de asfalto. O veículo está inclinado para a direita, com as rodas pretas e faixas amarelas. À direita, há uma faixa de zebra colorida em azul, verde e amarelo, e grama verde em primeiro plano
Rafael Câmara estreia na F1 no GP de São Paulo (Clive Rose/Getty Images)
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Os primeiros treinos do GP de São Paulo da Fórmula 1 foram realizados na tarde desta sexta, 6, no Autódromo de Interlagos. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara estiveram na pista. Atual vencedor da prova, Lando Norris liderou o primeiro treino e xxx anotou o tempo mais rápido no segundo treino.

Com o fim da programação da F1 nesta sexta, os pilotos voltam à pista no sábado, 7, para o terceiro treino livre às 11h30 (horário de Brasília) e classificação às 15h. No domingo, 8, a corrida começa às 14h.

Primeiro treino livre

Lando Norris liderou o primeiro treino livre em Interlagos pelo terceiro ano consecutivo. O piloto da McLaren completou a volta mais rápida do TL1 em 1min11s717. 

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O campeão mundial Kimi Antonelli ficou na segunda colocação, a menos de um milésimo atrás de Norris, com o tempo de 1:11:799. Em sua primeira volta no treino, o piloto da Mercedes tinha passado direto pela curva do “S” do Senna. 

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Na terceira colocação, Max Verstappen fez sua melhor volta em 1:11:953. Durante o treino, o tetracampeão reclamou da troca de marchas e mais ao fim da sessão do volante. 

Os três pilotos, nas mesmas posições, fizeram o pódio do GP de São Paulo de 2025.

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Aos 12 minutos da prova, uma bandeira vermelha foi acionada quando Freddie Slater, pilotando pela Audi no lugar de Hulkenberg, teve problemas com o carro e parou na pista. 

Os brasileiros na pista, Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara terminaram em 8º e 18º, respectivamente. O piloto da Haas fez sua estreia na F1, na vaga de Esteban Ocon. A partir de 2027, assumirá a vaga oficialmente na categoria.

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Resultados da primeira sessão de treinos livres:

  1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.717
  2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.799
  3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.953
  4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.041
  5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.103
  6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.156
  7. Gabriele Mini (ITA/Alpine-Mercedes) 1:12.569
  8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.614
  9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.654
  10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.715
  11. Leonardo Fornaroli (ITA/McLaren-Mercedes) 1:12.833
  12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:12.837
  13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.017
  14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.038
  15. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.371
  16. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:13.511
  17. Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.591
  18. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:13.696
  19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:13.760
  20. Colton Herta (EUA/Cadillac-Ferrari) 1:14.275
  21. Dino Beganovic (SUE/Ferrari) 1:14.357
  22. Freddie Slater (GBR/Audi) 1:14.966

Segundo treino livre (TL2)

O campeão mundial Kimi Antonelli foi o melhor no treino livre 2 do GP de São Paulo que teve princípio de garoa, porém, sem necessidade das equipes colocarem pneus de chuva. O italiano fez a melhor volta em 1:10:763.

Em posição alternada com relação ao primeiro treino, Lando Norris ficou em segundo lugar com volta em 1:11:016. Verstappen se manteve em terceiro com 1:11:022.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto melhorou seu tempo do primeiro treino com 1:11:483, e se manteve na oitava colocação do treino. Seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, teve problemas com o carro e não saiu da garagem. Como deu lugar ao reserva Freddie Slater no TL1, o alemão ainda não teve tempo de pista em Interlagos. 

Outro dono da casa, Rafa Câmara também diminuiu o tempo da sua melhor volta com 1:12:538 e subiu duas posições. O estreante na F1 foi alvo de reclamação de Charles Leclerc depois de fechar o monegasco que vinha em uma volta rápida. Os comissários tomaram nota do incidente que será investigado após o fim do TL2. 

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Resultados do segundo treino livre:

  1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.763
  2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.016
  3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.022
  4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.036
  5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.084
  6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.213
  7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.483
  8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:11.780
  9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:11.839
  10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:11.991
  11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:11.996
  12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.008
  13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.042
  14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.109
  15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:12.538
  16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.561
  17. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:12.742
  18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:12.942
  19. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:12.953
  20. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.316
  21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.383
  22. Nico Hulkenberg (ALE/Audi) —
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