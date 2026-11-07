🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Os resultados do último treino livre do GP de São Paulo

Bortoleto permanece entre os dez melhores e Câmara supera companheiro de equipe; Verstappen lidera

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 12h54 | Atualizado em 7 nov 2026, 13h08
Carro de Fórmula 1 da Red Bull Racing em pista verde, com mural gigante de Ayrton Senna e bandeira do Brasil ao fundo
SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 07: Max Verstappen of the Netherlands driving the (3) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 07, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
Continua após publicidade
Os resultados do último treino livre do GP de São Paulo Priorize VEJA no Google

O último treino livre do GP de São Paulo foi realizado neste sábado, 7, no Autódromo de Interlagos. O tetracampeão Max Verstappen anotou o melhor tempo da sessão com 1:11.622. A partir das 15h (horário de Brasília), será realizada a Classificação para a corrida.

Kimi Antonelli, atual campeão mundial, ficou em segundo lugar no terceiro treino, com apenas 0,025 de diferença para Verstappen, com 1:11.647. Norris completou o top 3 com 1:11.753. Os três pilotos se revezaram entre as primeiras posições nos treinos livres do GP de São Paulo.

Os brasileiros na pista, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, mantiveram boas performances e foram melhores que seus companheiros de equipe. O piloto da Audi se manteve entre os dez primeiros colocados, na décima posição. O estreante da Haas fez o 15º melhor tempo, à frente do titular da equipe, Ollie Bearman.

Siga

A Ferrari de Lewis Hamilton teve problemas com fumaça saindo da parte de trás do carro que teve o assoalho retirado por completo. Caso se confirme a troca de componentes, o piloto inglês deve receber punição de posições. O seu compatriota George Russell, da Mercedes, sofreu uma punição de cinco posições por troca de componentes na unidade de potência.

Continua após a publicidade

Com temperatura acima dos 30ºC e a pista quente, os tempos dos pilotos não melhoraram em relação aos primeiros treinos. A sessão também foi ameaçada por chuva, que não chegou a ocorrer durante o treino, mas é prevista para o horário da classificação.

Confira os resultados do terceiro treino livre: 

Continua após a publicidade
  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.622
  2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.647
  3. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:11.753
  4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.806
  5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.896
  6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:11.935
  7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1:11.993
  8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:12.060
  9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.171
  10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.213
  11. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:12.644
  12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.644
  13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:12.833
  14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:12.865
  15. Rafael Câmara (BRA/Haas) 1:12.925
  16. Oliver Bearman (GBR/Haas) 1:12.981
  17. Alexander Albon (TAI/Williams) 1:13.109
  18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:13.147
  19. Carlos Sainz (ESP/Williams) 1:13.171
  20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1:13.303
  21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1:13.573
  22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:14.766
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).