Os resultados do último treino livre do GP de São Paulo
Bortoleto permanece entre os dez melhores e Câmara supera companheiro de equipe; Verstappen lidera
O último treino livre do GP de São Paulo foi realizado neste sábado, 7, no Autódromo de Interlagos. O tetracampeão Max Verstappen anotou o melhor tempo da sessão com 1:11.622. A partir das 15h (horário de Brasília), será realizada a Classificação para a corrida.
Kimi Antonelli, atual campeão mundial, ficou em segundo lugar no terceiro treino, com apenas 0,025 de diferença para Verstappen, com 1:11.647. Norris completou o top 3 com 1:11.753. Os três pilotos se revezaram entre as primeiras posições nos treinos livres do GP de São Paulo.
Os brasileiros na pista, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, mantiveram boas performances e foram melhores que seus companheiros de equipe. O piloto da Audi se manteve entre os dez primeiros colocados, na décima posição. O estreante da Haas fez o 15º melhor tempo, à frente do titular da equipe, Ollie Bearman.
A Ferrari de Lewis Hamilton teve problemas com fumaça saindo da parte de trás do carro que teve o assoalho retirado por completo. Caso se confirme a troca de componentes, o piloto inglês deve receber punição de posições. O seu compatriota George Russell, da Mercedes, sofreu uma punição de cinco posições por troca de componentes na unidade de potência.
Com temperatura acima dos 30ºC e a pista quente, os tempos dos pilotos não melhoraram em relação aos primeiros treinos. A sessão também foi ameaçada por chuva, que não chegou a ocorrer durante o treino, mas é prevista para o horário da classificação.
Confira os resultados do terceiro treino livre:
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.622
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.647
- Lando Norris (GBR/McLaren) 1:11.753
- George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.806
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.896
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:11.935
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1:11.993
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:12.060
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.171
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.213
- Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:12.644
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.644
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:12.833
- Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:12.865
- Rafael Câmara (BRA/Haas) 1:12.925
- Oliver Bearman (GBR/Haas) 1:12.981
- Alexander Albon (TAI/Williams) 1:13.109
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:13.147
- Carlos Sainz (ESP/Williams) 1:13.171
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1:13.303
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1:13.573
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:14.766