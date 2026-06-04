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Ancelotti testa mudanças na Seleção após atuação inconsistente contra o Panamá. Reservas como Igor Thiago e Paquetá brilharam e treinaram entre os titulares. Entenda as novas configurações táticas e quem pode ganhar espaço de olho no próximo amistoso e na Copa do Mundo.

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O treinador Carlo Ancelotti ficou com “dúvidas positivas” após a atuação da seleção brasileira contra o Panamá em amistoso. Enquanto a equipe titular do primeiro tempo teve dificuldades tanto no ataque quanto na defesa, os reservas que entraram na segunda metade foram mais eficientes e decretaram a goleada de 6 a 2 no Maracanã. Nos treinos no CT em Nova Jersey, nos Estados Unidos, nesta quarta, 3, Ancelotti testou dois jogadores reservas entre os titulares: Lucas Paquetá no lugar de Luiz Henrique, e Igor Thiago no lugar de Matheus Cunha.

Outras mudanças feitas pelo treinador eram esperadas, como a entrada dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que não participaram do primeiro amistoso pois jogavam a final da Champions League, e o lateral esquerdo Douglas Santos que reveza de posição com Alex Sandro.

Igor Thiago foi testado na vaga de centroavante titular após ser providencial em dois gols do Brasil contra Panamá. No gol de Rayan, aos 8 minutos do segundo tempo, o atacante do Brentford foi quem pressionou o goleiro adversário para forçar o erro de saída e deixar o gol livre para o companheiro marcar.

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Dez minutos depois, driblou a zaga panamenha, sofreu a falta dentro da área rival e ele mesmo converteu o pênalti. O artilheiro brasileiro na Premier League fez seu segundo gol pela canarinho, ambos da marca penal.

No caso de Paquetá, a sua entrada levaria a crer que Ancelotti mudaria o esquema tático para comportar o meio-campista de origem junto dos volantes em um 4-3-3. Mas, como substituto de Luiz Henrique, o jogador do Flamengo foi testado mais aberto no lado direito, mantendo o esquema de 4-2-4 adotado pelo técnico italiano em toda sua passagem na seleção. O lateral direito Wesley também reforçou o setor ofensivo como um ponta formando uma linha de cinco na frente quando a equipe estiver atacando.

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Outro que pede passagem, mas não treinou como titular, é Danilo Santos, convocado por Ancelotti pela primeira vez na data Fifa de março. Com apoio defensivo maior no meio do campo com Fabinho e Paquetá, Danilo pôde se lançar mais ao ataque e recebeu do meia do Flamengo uma bola na entrada na área, driblou a defesa e anotou seu segundo gol pelo Brasil contra o Panamá.

A vaga que o jogador do Botafogo ocuparia seria a de Bruno Guimarães, recuperado de lesão de grau 3 na coxa esquerda que o deixou de fora do campo entre fevereiro e abril. Apesar de ter menos ritmo de jogo, o volante do Newcastle é titular absoluto no esquema tático de Ancelotti, único entre os 11 iniciais em todas partidas sob comando do italiano antes da data Fifa de março, que perdeu por conta da lesão.

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Os mais novos do elenco, Endrick e Rayan também foram boas adições, mas seguem como opções reservas. Ambos entrariam pelo disputado lado direito, seja na vaga de Luiz Henrique/Paquetá ou o titular Raphinha. O jogador do Real Madrid emprestado ao Lyon neste ano também atua pelo meio, podendo disputar vaga de centroavante com Cunha e Igor Thiago.

Confira a programação de jogos do Brasil

Amistosos

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06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

Copa do Mundo

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)