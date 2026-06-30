Os quatro jogadores da seleção brasileira que ainda não entraram em campo na Copa

O técnico Carlo Ancelotti ainda não utilizou quatro jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo. Os dois zagueiros Léo Pereira e Bremer, e os goleiros Weverton e Ederson não conseguiram espaço dentro da equipe até o momento. É comum que, nessas posições, não haja trocas no meio da partida ou entre um jogo e outro, como ocorre com meios-campistas e atacantes, apenas se algum titular se lesionar ou em caso de ‘poupar’ o atleta para um jogo mais difícil.

Vale lembrar que Leo Pereira, Bremer e Ederson jogaram no amistoso contra o Panamá. Os defensores foram titulares no lugar de Marquinhos e Gabriel Magalhães porque ambos estavam na final da Champions League. Já Ederson, entrou no segundo tempo no lugar de Alisson após uma partida ruim do goleiro. Weverton entrou no jogo contra o Egito, o último antes da Copa do Mundo. Apesar de não serem titulares, os quatro tiveram uma boa performance. Com a chegada do mata-mata, as chances de os atletas encontrarem espaço diminui, mas não é impossível.

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