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Esporte

Os quatro jogadores da seleção brasileira que ainda não entraram em campo na Copa

Atletas estiveram apenas nos amistosos antes do Mundial

Por Tatiana Moura 30 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 08h01
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - MARCH 26: Vinicius Junior #10 of Brazil Raphinha #11, Andrey Santos #8, and Leo Pereira #15 of Brazil leave the field at the end of the first half during the game between France and Brazil at Gillette Stadium on March 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Chance de trocas na seleção diminui com avanço do mata-mata // (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Os quatro jogadores da seleção brasileira que ainda não entraram em campo na Copa Priorize VEJA no Google

O técnico Carlo Ancelotti ainda não utilizou quatro jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo. Os dois zagueiros Léo Pereira e Bremer, e os goleiros Weverton e Ederson não conseguiram espaço dentro da equipe até o momento. É comum que, nessas posições, não haja trocas no meio da partida ou entre um jogo e outro, como ocorre com meios-campistas e atacantes, apenas se algum titular se lesionar ou em caso de ‘poupar’ o atleta para um jogo mais difícil.

Vale lembrar que Leo Pereira, Bremer e Ederson jogaram no amistoso contra o Panamá. Os defensores foram titulares no lugar de Marquinhos e Gabriel Magalhães porque ambos estavam na final da Champions League. Já Ederson, entrou no segundo tempo no lugar de Alisson após uma partida ruim do goleiro. Weverton entrou no jogo contra o Egito, o último antes da Copa do Mundo. Apesar de não serem titulares, os quatro tiveram uma boa performance. Com a chegada do mata-mata, as chances de os atletas encontrarem espaço diminui, mas não é impossível.

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