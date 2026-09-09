Os oito estreantes na seleção brasileira na convocação de Ancelotti
Brasil disputará primeiros jogos do novo ciclo entre o fim de setembro e o início de outubro
Após o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, a expectativa era de que a primeira convocação do Brasil trouxesse novidades. E ela se confirmou. São oito estreantes na lista de Carlo Ancelotti, anunciada nesta quarta-feira, 9. Entre eles, seis atuam no futebol brasileiro. As exceções são o zagueiro Jair, ex-Santos e Botafogo, e o lateral-esquerdo Mauro Júnior, que deixou o país ainda na adolescência. Veja a lista completa de estreantes:
- Goleiro: Pedro Morisco (Coritiba)
- Goleiro: Otávio (Cruzeiro)
- Lateral-direito: Matheuzinho (Corinthians)
- Zagueiro: Arthur Dias (Athletico-PR)
- Zagueiro: Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Lateral-esquerdo: Mauro Júnior (PSV)
- Volante: Breno Bidon (Corinthians)
- Volante: Gabriel Bontempo (Santos)
O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes. A primeira no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e a segunda no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
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