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Esporte

Os oito estreantes na seleção brasileira na convocação de Ancelotti

Brasil disputará primeiros jogos do novo ciclo entre o fim de setembro e o início de outubro

Por Giovanna Fraguito 9 set 2026, 17h51
Homem de cabelos grisalhos, terno escuro e camisa branca, fala em um microfone durante coletiva de imprensa. À frente, logotipos de patrocinadores como Sadia, Guaraná, Nike, Itaú, Vivo e Azul. Ao fundo, um painel azul com diversos logotipos de marcas como Nike, Ifood, Amazon, Uber, Google Games, Cimed, Sadia, Vivo, Itaú e Guaraná. Na mesa, o texto @brasil e Bate no Peito
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)
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Os oito estreantes na seleção brasileira na convocação de Ancelotti Priorizar nos meus resultados Google

Após o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, a expectativa era de que a primeira convocação do Brasil trouxesse novidades. E ela se confirmou. São oito estreantes na lista de Carlo Ancelotti, anunciada nesta quarta-feira, 9. Entre eles, seis atuam no futebol brasileiro. As exceções são o zagueiro Jair, ex-Santos e Botafogo, e o lateral-esquerdo Mauro Júnior, que deixou o país ainda na adolescência. Veja a lista completa de estreantes:

  • Goleiro: Pedro Morisco (Coritiba)
  • Goleiro: Otávio (Cruzeiro)
  • Lateral-direito: Matheuzinho (Corinthians)
  • Zagueiro: Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Zagueiro: Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Lateral-esquerdo: Mauro Júnior (PSV)
  • Volante: Breno Bidon (Corinthians)
  • Volante: Gabriel Bontempo (Santos)

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes. A primeira no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e a segunda no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

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TAGS:
Carlo Ancelotti
Gente
seleção brasileira
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