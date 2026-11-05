Os números de Cristiano Ronaldo: o raio-X estatístico do adeus à seleção portuguesa

Aos 41 anos e após 23 anos de serviços prestados, Cristiano Ronaldo anunciou oficialmente sua aposentadoria da Seleção de Portugal.

O encerramento do ciclo internacional de CR7 redireciona a busca pelo milésimo gol na carreira exclusivamente para o Al-Nassr.

Panorama geral

– Carreira profissional por clubes: 24 anos (2002 até hoje)

– Seleção Portuguesa: 23 anos (2003-2026)

– Jogos oficiais: 1.343

– Gols oficiais: 985, maior artilheiro da história do futebol masculino

– Assistências: 291

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– Títulos: 35 (32 por clubes e 3 pela seleção)

– Bolas de Ouro: 5 (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

Gols e jogos

| Equipe | Jogos | Gols |

| Real Madrid | 438 | 450 |

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| Manchester United | 346 | 145 |

| Al-Nassr | 160 | 138 |

| Juventus | 134 | 101 |

| Sporting CP | 31 | 5 |

| Total por clubes | 1.109 | 839 |

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| Seleção Portuguesa | 234 | 146 |

| Total geral | 1.343 | 985 |

Títulos

Por clubes (32)

Real Madrid (15)

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– 4 Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

– 3 Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017)

– 2 Supercopas da UEFA (2014, 2017)

– 2 La Liga (2011/12, 2016/17)

– 2 Copas do Rei (2010/11, 2013/14)

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– 2 Supercopas da Espanha (2012, 2017)

Manchester United (9)

– 3 Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09)

– 2 Copas da Liga Inglesa (2005/06, 2008/09)

– 1 Liga dos Campeões (2007/08)

– 1 Mundial de Clubes (2008)

– 1 Copa da Inglaterra (2003/04)

– 1 Supercopa da Inglaterra (2007)

Juventus (5)

– 2 Serie A (2018/19, 2019/20)

– 2 Supercopas da Itália (2018, 2020)

– 1 Copa da Itália (2020/21)

Al-Nassr (2)

– 1 Saudi Pro League (2025/26), título inédito

– 1 Liga dos Campeões Árabes (2023)

Sporting CP (1)

– 1 Supertaça Cândido de Oliveira (2002)

Pela Seleção Portuguesa (3)

– 1 Eurocopa (2016)

– 2 Ligas das Nações da UEFA (2018/19 e 2024/25)

Recordes e marcas históricas

– Maior artilheiro de todos os tempos em jogos oficiais no futebol masculino

– Maior artilheiro de seleções do futebol masculino, com 146 gols

– Único jogador a ser artilheiro em quatro ligas nacionais distintas

– Recordista de jogos e gols pela seleção portuguesa (234 partidas)

O adeus à Seleção

– Símbolo: devolução oficial da camisa 7, encerrando a trajetória iniciada em 2003

– Desfalques imediatos: jogos de novembro da Liga das Nações, contra Dinamarca e País de Gales

– Situação disciplinar: ele ainda cumpre a sanção provisória aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol

Próximo objetivo: o gol 1.000

– Faltam: 15 gols

– Foco: exclusivamente o Al-Nassr, já que o ciclo internacional acabou