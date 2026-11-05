Os números de Cristiano Ronaldo: o raio-X estatístico do adeus à seleção portuguesa
Aos 41 anos e após 23 anos de serviços prestados, atacante anuncia oficialmente sua aposentadoria da seleção
Aos 41 anos e após 23 anos de serviços prestados, Cristiano Ronaldo anunciou oficialmente sua aposentadoria da Seleção de Portugal.
O encerramento do ciclo internacional de CR7 redireciona a busca pelo milésimo gol na carreira exclusivamente para o Al-Nassr.
Panorama geral
– Carreira profissional por clubes: 24 anos (2002 até hoje)
– Seleção Portuguesa: 23 anos (2003-2026)
– Jogos oficiais: 1.343
– Gols oficiais: 985, maior artilheiro da história do futebol masculino
– Assistências: 291
– Títulos: 35 (32 por clubes e 3 pela seleção)
– Bolas de Ouro: 5 (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)
Gols e jogos
| Equipe | Jogos | Gols |
| Real Madrid | 438 | 450 |
| Manchester United | 346 | 145 |
| Al-Nassr | 160 | 138 |
| Juventus | 134 | 101 |
| Sporting CP | 31 | 5 |
| Total por clubes | 1.109 | 839 |
| Seleção Portuguesa | 234 | 146 |
| Total geral | 1.343 | 985 |
Títulos
Por clubes (32)
Real Madrid (15)
– 4 Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
– 3 Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017)
– 2 Supercopas da UEFA (2014, 2017)
– 2 La Liga (2011/12, 2016/17)
– 2 Copas do Rei (2010/11, 2013/14)
– 2 Supercopas da Espanha (2012, 2017)
Manchester United (9)
– 3 Premier League (2006/07, 2007/08, 2008/09)
– 2 Copas da Liga Inglesa (2005/06, 2008/09)
– 1 Liga dos Campeões (2007/08)
– 1 Mundial de Clubes (2008)
– 1 Copa da Inglaterra (2003/04)
– 1 Supercopa da Inglaterra (2007)
Juventus (5)
– 2 Serie A (2018/19, 2019/20)
– 2 Supercopas da Itália (2018, 2020)
– 1 Copa da Itália (2020/21)
Al-Nassr (2)
– 1 Saudi Pro League (2025/26), título inédito
– 1 Liga dos Campeões Árabes (2023)
Sporting CP (1)
– 1 Supertaça Cândido de Oliveira (2002)
Pela Seleção Portuguesa (3)
– 1 Eurocopa (2016)
– 2 Ligas das Nações da UEFA (2018/19 e 2024/25)
Recordes e marcas históricas
– Maior artilheiro de todos os tempos em jogos oficiais no futebol masculino
– Maior artilheiro de seleções do futebol masculino, com 146 gols
– Único jogador a ser artilheiro em quatro ligas nacionais distintas
– Recordista de jogos e gols pela seleção portuguesa (234 partidas)
O adeus à Seleção
– Símbolo: devolução oficial da camisa 7, encerrando a trajetória iniciada em 2003
– Desfalques imediatos: jogos de novembro da Liga das Nações, contra Dinamarca e País de Gales
– Situação disciplinar: ele ainda cumpre a sanção provisória aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol
Próximo objetivo: o gol 1.000
– Faltam: 15 gols
– Foco: exclusivamente o Al-Nassr, já que o ciclo internacional acabou