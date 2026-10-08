Os motivos por trás da milionária desvalorização de Vini Jr. em dois anos

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Vinícius Jr., eleito melhor do mundo em 2024 e avaliado em 200 milhões de euros, viu seu valor de mercado despencar 70 milhões em menos de dois anos. A queda é explicada por fatores como a chegada de Mbappé no Real Madrid, a falta de títulos expressivos do clube e o desempenho da seleção brasileira. Entenda a análise.

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Em dezembro de 2024, Vinícius Jr. foi eleito o melhor do mundo pelo prêmio The Best da Fifa. Ao levar a honraria, tornou-se o jogador mais valioso do futebol, avaliado em 200 milhões de euros, segundo dados do Transfermarkt. Menos de dois anos depois, o valor de mercado do atacante despencou em 70 milhões de euros (390 milhões de reais). O que explica essa queda?

Cria da base do Flamengo, Vini Jr. chegou ao futebol europeu aos 18 anos por 45 milhões de euros. Comprado pelo Real Madrid, o jogador passou pelo time B, mas logo ganhou espaço na equipe principal e passou por um período de transição nos anos seguintes.

Na temporada 2021/22, assumiu o protagonismo do time e conquistou a Champions League, inclusive com o gol do título sobre o Liverpool na final.

O jogador continuou em alto nível nos próximos anos. Em 2022/23, disputou 55 jogos e marcou 22 gols pelo clube merengue e fez sua melhor temporada até então em 2023/24, mesmo disputando menos jogos, 39 na temporada, mas anotando 24 gols. O Real Madrid voltou ao topo da Europa, com o título da Champions League, em que mais uma vez Vini Jr. foi decisivo com um tento na final contra o Borussia Dortmund.

O brasileiro continuou como o jogador mais valioso do mercado até junho de 2025, quando perdeu 30 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, e ficou no top 5 de jogadores mais valiosos. Em outubro do mesmo ano, perdeu mais 10 milhões de euros.

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Um ponto de diferença nesta temporada foi a chegada de Kylian Mbappé no Real Madrid, com quem Vini Jr. passou a dividir o protagonismo.

O brasileiro manteve seus números altos, com 22 gols e 19 assistências na temporada 2024/25, mas o desempenho coletivo do Real Madrid e sua atuação com a seleção brasileira influenciaram na queda. Desde o último título da Champions League, o clube não conquistou outro troféu expressivo e, pela Canarinho, o jogador nunca venceu um título.

Mesmo na fase sem troféus, o jogador continuou correspondendo individualmente com 33 gols e 14 assistências na temporada de 2025/26 pelos blancos. Na Copa do Mundo, foi artilheiro do Brasil com quatro gols e uma assistência na campanha de oitavas de final da equipe, no entanto, desvalorizou em 10 milhões depois do torneio por seleções.

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Na avaliação do Transfermarkt de outubro, o jogador teve uma nova queda e está avaliado em 130 milhões de euros (726 milhões de reais), o que representa uma desvalorização de 70 milhões de euros (390 milhões de reais) desde que venceu o The Best.

Apesar da desvalorização, Vini Jr. continua como o brasileiro mais caro no mercado do futebol atualmente. O camisa 7 dos blancos está à frente de João Pedro, atacante do Chelsea, único outro representante do país com valor acima dos 100 milhões de euros. Também dos Blues, Estêvão, avaliado em 80 milhões de euros, é o terceiro colocado, e Matheus Cunha, do Manchester United, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, completam o top 5, avaliados em 75 milhões de euros cada.

No ranking geral, Vini Jr. aparece na décima colocação. O norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, são os mais bem avaliados em 220 milhões de euros.

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1/2 – Erling Haaland (NOR / Manchester City) e Lamine Yamal (ESP / Barcelona): 220 milhões de euros

3 – Kylian Mbappé (FRA / Real Madrid): 200 milhões de euros

4 – Michael Olise (FRA / Bayern de Munique): 180 milhões de euros

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5 – Jude Bellingham (ING / Real Madrid): 160 milhões de euros

6 – Pedri (ESP / Barcelona): 150 milhões de euros

7/8/9 – João Neves (POR / Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (GEO / Paris Saint-Germain) e Vitinha (POR / Paris Saint-Germain): 140 milhões de euros

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10 – Vinícius Jr. (BRA / Real Madrid): 130 milhões de euros