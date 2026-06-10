🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Os jogadores que mais desvalorizaram desde a última Copa do Mundo

Kevin De Bruyne, Neymar e João Cancelo estão no top 3

Por Gabriel Bussolotti Silveira 10 jun 2026, 16h38 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h40
Kevin De Bruyne, Neymar e João Cancelo
 (JURIJ KODRUN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES / MAURO PIMENTEL / MIGUEL LEMOS / NURPHOTO/AFP)
Continua após publicidade
Os jogadores que mais desvalorizaram desde a última Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Entre os jogadores que disputaram as Copas do Mundo de 2022 e estarão também na edição de 2026, aquele que mais se desvalorizou no mercado foi Kevin De Bruyne, meio-campo do Napoli, seguido de Neymar, camisa 10 do Santos, e João Cancelo, lateral do Barcelona. O levantamento de dados foi feito pelo Transfermarkt.

Os atletas que ocupam as três primeiras posições do ranking valem, atualmente, oito milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais. A diferença entre os jogadores está no seu preço de mercado em 2022 e, consequentemente, na sua desvalorização. 

Na Copa do Qatar, De Bruyne valia 80 milhões de euros (480 milhões de reais), logo teve uma desvalorização de 72 milhões de euros (430 milhões de reais). Neymar era estimado em 75 milhões de euros (450 milhões de reais) e seu valor diminuiu em 67 milhões de euros (400 milhões de reais). Por fim, João Cancelo era avaliado em 70 milhões de euros (420 milhões de reais) e sua desvalorização foi de 62 milhões de euros (370 milhões de reais).

Siga

O craque da seleção

Continua após a publicidade

Neymar foi a transferência mais cara do futebol até hoje, indo do Barcelona ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 777 milhões de reais na época. Mas, desde 2021, o valor de mercado do brasileiro está em queda. Ele foi vendido para o Al-Hilal em 2023 por 90 milhões de euros (R$ 483 milhões na cotação do momento) e agora pertence ao Santos. Atualmente, Neymar vale oito milhões de euros (48 milhões de reais).

Outros nomes

Continua após a publicidade

O resto da lista dos mais desvalorizados é marcada por grandes estrelas do futebol europeu. O quarto lugar é ocupado pela joia do Barcelona Gavi, seguido por Bernardo Silva, Son Heung-min, Leon Goretzka, Darwin Núñez, Leroy Sané e, por último, Romelu Lukaku. Suas desvalorizações variam entre 49 a 60 milhões de euros, equivalente a 293 a 360 milhões de reais. A Copa do Mundo, porém, costuma ter surpresas: os poucos jogos, às vezes, revelam e consagram jogadores inesperados. Alguns dessa lista, mesmo que atualmente desvalorizados, podem brilhar e aumentar seus preços no mercado.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2022
Copa do Mundo 2026
Desvalorização
Neymar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).