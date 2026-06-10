Os jogadores que mais desvalorizaram desde a última Copa do Mundo

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Um levantamento do Transfermarkt revela os jogadores que mais se desvalorizaram desde a Copa de 2022 e que estarão em 2026. Kevin De Bruyne lidera a lista, seguido por Neymar e João Cancelo. Entenda como o mercado impactou o valor de grandes craques e quem mais figura nesta relação de nomes importantes do futebol mundial.

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Entre os jogadores que disputaram as Copas do Mundo de 2022 e estarão também na edição de 2026, aquele que mais se desvalorizou no mercado foi Kevin De Bruyne, meio-campo do Napoli, seguido de Neymar, camisa 10 do Santos, e João Cancelo, lateral do Barcelona. O levantamento de dados foi feito pelo Transfermarkt.

Os atletas que ocupam as três primeiras posições do ranking valem, atualmente, oito milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais. A diferença entre os jogadores está no seu preço de mercado em 2022 e, consequentemente, na sua desvalorização.

Na Copa do Qatar, De Bruyne valia 80 milhões de euros (480 milhões de reais), logo teve uma desvalorização de 72 milhões de euros (430 milhões de reais). Neymar era estimado em 75 milhões de euros (450 milhões de reais) e seu valor diminuiu em 67 milhões de euros (400 milhões de reais). Por fim, João Cancelo era avaliado em 70 milhões de euros (420 milhões de reais) e sua desvalorização foi de 62 milhões de euros (370 milhões de reais).

O craque da seleção

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Neymar foi a transferência mais cara do futebol até hoje, indo do Barcelona ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 777 milhões de reais na época. Mas, desde 2021, o valor de mercado do brasileiro está em queda. Ele foi vendido para o Al-Hilal em 2023 por 90 milhões de euros (R$ 483 milhões na cotação do momento) e agora pertence ao Santos. Atualmente, Neymar vale oito milhões de euros (48 milhões de reais).

Outros nomes

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O resto da lista dos mais desvalorizados é marcada por grandes estrelas do futebol europeu. O quarto lugar é ocupado pela joia do Barcelona Gavi, seguido por Bernardo Silva, Son Heung-min, Leon Goretzka, Darwin Núñez, Leroy Sané e, por último, Romelu Lukaku. Suas desvalorizações variam entre 49 a 60 milhões de euros, equivalente a 293 a 360 milhões de reais. A Copa do Mundo, porém, costuma ter surpresas: os poucos jogos, às vezes, revelam e consagram jogadores inesperados. Alguns dessa lista, mesmo que atualmente desvalorizados, podem brilhar e aumentar seus preços no mercado.