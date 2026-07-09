Os jogadores da seleção brasileira que não se seguem nas redes: climão fora da Copa

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo neste domingo, 5, e um dos motivos apontados é a falta de entrosamento da equipe em campo, que também se vê refletido, veja só, nas redes sociais. Alguns jogadores não seguem os próprios colegas de equipe no Instagram. Neymar, por exemplo, não segue cinco companheiros do time montado para disputar o Mundial: Bremer, Douglas Santos, Ederson Santos, Danilo Santos e Luiz Henrique. Todos os convocados, porém, seguem o Camisa 10.

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Um dos novatos da seleção, Rayan, não está muito atrás. O jovem não segue Weverton, Bremer, Ibañez, Ederson Santos e Fabinho. Ele também não é seguido pelos mesmos atletas. Ederson Santos foi o último a chegar na equipe e foi afetado por isso. Além dos citados acima, não é seguido por Fabinho, Endrick, Ederson Santos, Luiz Henrique e Weverton.

Entre os que praticam a relação de boa vizinhança virtual estão: Danilo Luiz, Marquinhos, Ederson, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli e Vini Jr. Eles seguem todos os parceiros de time. Por fim, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não segue nenhum jogador nas redes sociais.

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