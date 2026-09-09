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Esporte

Os jogadores da Copa 2026 esnobados da primeira convocação pós-Mundial

Ancelotti inaugurou novo ciclo com 18 diferenças em relação a lista do torneio

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h50 | Atualizado em 9 set 2026, 16h08
Time de futebol masculino do Brasil posando para foto em campo verde, com uniformes amarelos e azuis, em estádio lotado de torcedores com camisas amarelas
Jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo (Lars Baron/Getty Images)
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Os jogadores da Copa 2026 esnobados da primeira convocação pós-Mundial Priorizar nos meus resultados Google

O técnico Carlo Ancelotti renovou a seleção brasileira na primeira convocação pós-Copa nesta quarta, 9. O italiano divulgou a lista de 26 jogadores que disputarão três amistosos na data Fifa de setembro e outubro com apenas oito remanescentes do Mundial na América do Norte.

Os oito que continuaram foram Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Endrick, Raphinha e Rayan. 

Os que foram convocados para a Copa do Mundo, mas ficaram de fora da lista para os amistosos foram: Alisson, Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Ibañez, Léo Pereira, Éderson, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Neymar Jr.

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Sem citar nomes, Ancelotti agradeceu aos atletas que encerraram sua passagem na seleção brasileira: “Primeiro, agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a Seleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco”, disse o italiano em coletiva de imprensa após a convocação. 

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“E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos. Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles”, afirmou o treinador.

Sobre os remanescentes do Mundial, Ancelotti destacou os jogadores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Jr. e Raphinha no papel de transição para os mais jovens. 

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“Eles são jogadores muito importantes para o futuro, estamos certos que, por compromisso, seriedade, profissionalismo, eles vão ajudar o grupo dos jovens a melhorar e se prepararem para as próximas competições. Isso não significa que outros jogadores não vão estar. Priorizamos os jovens e a qualidade nesses amistosos para ter informação mais completa de todos os jogadores. Mas pode ser que quando chegue a competição os jogadores que hoje não estão nessa lista estejam na lista final das competições”, afirmou Ancelotti.

Os próximos compromissos da seleção brasileira serão três amistosos na data Fifa estendida de setembro e outubro. 

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Os jogadores convocados disputam dois amistosos contra a Austrália, na casa dos adversários. No dia 25 de setembro, jogam no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). No dia 29, enfrenta os donos da casa no estádio Suncorp, em Brisbane, às 7h.

A delegação então viaja para a Índia para enfrentar a seleção do país asiático pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no dia 3 de outubro, às 11h no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.

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