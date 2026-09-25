Os dez anos da história olímpica construída no Rio discutidos na COB Expo

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O Comitê Olímpico do Brasil (COB) celebrará os 10 anos dos Jogos Rio 2016 na COB Expo, maior encontro de esportes olímpicos da América Latina, que ocorrerá de 30 de setembro a 4 de outubro em São Paulo. O evento contará com um painel de ídolos olímpicos para debater o legado imaterial que impulsionou o esporte brasileiro.

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O Comitê Olímpico do Brasil (COB) reunirá uma seleção de ídolos do esporte para um painel comemorativo aos 10 anos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 durante a COB Expo, maior encontro de esportes olímpicos da América Latina, que será realizada entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, em São Paulo, no espaço da Pro Magno Centro de Eventos.

Os campeões olímpicos Robson Conceição (boxe), Thiago Braz (salto em altura) e Bruno Rezende (vôlei), a medalhista de prata Ágatha Bednarczuk Rippel (vôlei de praia), a medalhista de bronze Poliana Okimoto (natação em águas abertas) e Yane Marques (pentatlo), porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura, estarão juntos numa plenária que falará de legado do torneio – sobretudo o chamado “legado imaterial”, que apresentou aos brasileiros o mundo olímpico e promoveu um grande salto de qualidade na capacitação dos profissionais do ecossistema esportivo no país.

“Quando falamos da Rio 2016, o povo lembra muito da festa, das grandes arenas lotadas, das vitórias, mas para nós, do esporte, o que ficou de mais representativo foi algo que não aparece, que não é midiático, que é o conhecimento”, diz Yane Marques, que hoje é vice-presidente do COB. “Avançamos muito na qualificação de nossos profissionais. De todas as áreas do esporte, da parte médica até a gestão. Esse salto que nos levou até os grandes resultados de Tóquio e Paris, e que agora queremos dar continuidade com nossa ideia de ajudar na construção de uma nação esportiva. Esse maior interesse do brasileiro em esportes olímpicos precisa se converter em mais pessoas praticando e consumindo o esporte de maneira cotidiana”.

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A COB Expo 2026 terá 4 810 m² de área esportiva e 26 arenas. O evento terá ainda mais de 50 cursos, com mais de 250 palestrantes, e contará com 130 expositores e 48 confederações esportivas. A programação esportiva terá novidades como uma quadra de tênis, ringue de muay thai, pista de boliche, arena multiuso e uma quadra oficial de squash em vidro. O espaço receberá também uma etapa do CBSquash Tour, competição internacional que contará com alguns dos principais atletas da modalidade.

A programação de cursos terá temas diretamente relacionados ao desenvolvimento e à qualificação do esporte brasileiro, entre eles gestão e transparência, integridade e esporte seguro, marketing esportivo e patrocínio, ciências do esporte e alta performance, formação de atletas e mulher no esporte.