Os detalhes do camarote de luxo de Luciano Huck na Copa do Mundo

Luciano Huck transformou a ida aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026 em uma mistura de trabalho e lazer. O apresentador viajou acompanhado da mulher, Angélica e dos filhos para acompanhar os jogos da seleção brasileira, mas também tem aproveitado a estadia para gravar conteúdos para o Domingão com Huck.

Nos registros publicados nas redes sociais, Huck mostrou detalhes do acesso ao estádio de Miami, com credenciais especiais, revista reforçada e até cães farejadores na entrada. Já dentro do camarote, o clima é de conforto: ao lado da família, o apresentador exibiu opções como sushi e pipoca enquanto acompanha a partida desta quarta-feira, 24. Ao lado de Virginia Fonseca, o apresentador tem mostrado a versão mais VIP da torcida brasileira no Mundial.

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