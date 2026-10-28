Os detalhes da venda de ingressos da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes

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A Conmebol detalhou o processo de venda de ingressos para a tão esperada final da Libertadores, que colocará Palmeiras e Estudiantes frente a frente em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Fique por dentro dos valores, categorias de assentos e datas de início das vendas para garantir seu lugar nesta decisão histórica.

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A Conmebol se reuniu com representantes do Palmeiras e do Estudiantes para apresentar o projeto de venda de ingressos da final da Libertadores. As equipes se enfrentam pelo título no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Segundo a ESPN, clientes com cartão de crédito Mastercard do Uruguai poderão comprar ingressos com custo de 340 dólares (1.800 reais) a partir desta quinta, 29.

A venda para o público geral, independentemente do país, começa no dia 2 de novembro, na chamada categoria 2, para a arquibancada lateral oriental, sem assentos numerados. O valor do ingresso será de 250 dólares (1.300 reais) por pessoa. Neste setor central, de torcida mista, serão disponibilizados 21.000 ingressos.

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A partir do dia 10 de novembro, os sócios dos clubes poderão comprar o ingresso da categoria 3, nas arquibancadas atrás dos gols, por 95 dólares (506 reais). A torcida do Palmeiras ficará no setor norte, na chamada Tribuna Colombese, e a do Estudiantes, no sul, na Tribuna Amsterdam. Serão 12.000 ingressos para cada um dos finalistas.

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Os ingressos da Tribuna Vip terão custo de 1.200 dólares (6.400 reais) e dos camarotes 1.500 dólares (8.000 reais). Cada compra terá limite máximo de quatro ingressos, com entrada registrada em nome de pessoas diferentes.