Os desafios do filho de Romário ao ser eleito presidente do América
Romarinho vai assumir comando do clube em janeiro de 2027
Romarinho, filho de Romário, foi eleito presidente do America Football Club, do Rio de Janeiro. Aos 33 anos, o ex-jogador vai assumir o comando do clube em janeiro de 2027, com mandato até 2030, sucedendo o pai, que esteve à frente da instituição entre 2023 e 2026.
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A eleição foi realizada nesta segunda-feira, 9, na sede do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Candidato único, Romarinho recebeu 75 votos favoráveis, enquanto dois foram anulados. Segundo o clube, ele será o presidente mais jovem da era moderna da instituição. A posse está marcada para o dia 4 de janeiro de 2027. “Uma nova geração à frente do Sangue, com a responsabilidade de seguir construindo a história do nosso America”, diz uma publicação no perfil do clube no Instagram.
Ao assumir o posto, Romarinho vai enfrentar alguns desafios, como buscar o retorno à primeira divisão do Campeonato Carioca, melhorar a situação financeira do clube, encontrar uma nova sede e recuperar outras modalidades esportivas.
A chegada ao cargo acontece poucos dias depois de o filho de Romário anunciar sua aposentadoria do futebol profissional. Sua última equipe foi o próprio América, onde teve duas passagens como jogador. Na temporada de 2026, disputou 21 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.
A eleição também representa a continuidade de uma ligação de três gerações da família com o América. O avô de Romarinho, Edevair, era torcedor apaixonado do clube e transmitiu a identificação ao filho, Romário, que também vestiu a camisa rubra antes de assumir a presidência. O ex-atacante e tetracampeão mundial acompanhou a eleição e se emocionou com a vitória do filho. Em nota, afirmou que pretende participar da nova administração e ajudar no que for necessário.
“Meu pai deve estar feliz para caramba. Foi ele que me ensinou a torcer pelo America. Tive a alegria de vestir essa camisa e de presidir o clube. Agora, ver meu filho assumir essa responsabilidade me dá muito orgulho. Ele conhece o Mecão por dentro, sabe o que esse clube significa pra torcida e pode contar comigo sempre”, declarou Romário.