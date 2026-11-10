Os desafios do filho de Romário ao ser eleito presidente do América

Romarinho, filho de Romário, foi eleito presidente do America Football Club, do Rio de Janeiro. Aos 33 anos, o ex-jogador vai assumir o comando do clube em janeiro de 2027, com mandato até 2030, sucedendo o pai, que esteve à frente da instituição entre 2023 e 2026.

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A eleição foi realizada nesta segunda-feira, 9, na sede do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Candidato único, Romarinho recebeu 75 votos favoráveis, enquanto dois foram anulados. Segundo o clube, ele será o presidente mais jovem da era moderna da instituição. A posse está marcada para o dia 4 de janeiro de 2027. “Uma nova geração à frente do Sangue, com a responsabilidade de seguir construindo a história do nosso America”, diz uma publicação no perfil do clube no Instagram.

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Ao assumir o posto, Romarinho vai enfrentar alguns desafios, como buscar o retorno à primeira divisão do Campeonato Carioca, melhorar a situação financeira do clube, encontrar uma nova sede e recuperar outras modalidades esportivas.

A chegada ao cargo acontece poucos dias depois de o filho de Romário anunciar sua aposentadoria do futebol profissional. Sua última equipe foi o próprio América, onde teve duas passagens como jogador. Na temporada de 2026, disputou 21 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.

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A eleição também representa a continuidade de uma ligação de três gerações da família com o América. O avô de Romarinho, Edevair, era torcedor apaixonado do clube e transmitiu a identificação ao filho, Romário, que também vestiu a camisa rubra antes de assumir a presidência. O ex-atacante e tetracampeão mundial acompanhou a eleição e se emocionou com a vitória do filho. Em nota, afirmou que pretende participar da nova administração e ajudar no que for necessário.

“Meu pai deve estar feliz para caramba. Foi ele que me ensinou a torcer pelo America. Tive a alegria de vestir essa camisa e de presidir o clube. Agora, ver meu filho assumir essa responsabilidade me dá muito orgulho. Ele conhece o Mecão por dentro, sabe o que esse clube significa pra torcida e pode contar comigo sempre”, declarou Romário.

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