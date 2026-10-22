Os clubes brasileiros na lista de melhores categorias de base do mundo
Cinco representantes nacionais integram estão no top 30; Benfica e clubes argentinos lideram
Cinco clubes brasileiros estão na lista de melhores bases do futebol mundial. O ranking do Observatório do Futebol (CIES), divulgado nesta quarta, 21, considera o número de jogadores provenientes das categorias de base dos clubes e que atualmente jogam em equipes das 49 ligas da primeira divisão analisadas.
O Palmeiras é o brasileiro melhor colocado na 13ª posição. Segundo o levantamento, o clube tem 59 atletas formados em suas categorias de base que atuam em uma das primeiras divisões consideradas, sendo cinco nas principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).
Segundo melhor colocado do Brasil, o São Paulo aparece em 15º na lista geral com 60 jogadores que passaram por Cotia, as categorias de base do clube, em atuação nas ligas analisadas. É o maior número de atletas entre os clubes brasileiros. O Flamengo é o terceiro brasileiro melhor colocado e com o maior número de crias do Ninho do Urubu nas principais ligas da Europa, são oito no total.
O Fluminense (28º) aparece na quarta posição entre os brasileiros e o Santos (29º) completa o top 5. O Peixe é o time nacional na lista com mais atletas formados nas categorias de base ainda no clube: 16 atletas.
O líder geral do ranking é o português Benfica com 93 jogadores formados no clube disputando as 49 ligas analisadas. Os argentinos River Plate e Boca Juniors completam o top 3.
Com restrições para contratar apenas jogadores da região basca ou com ascendência local, o Athletic Club, conhecido como Athletic Bilbao, é o clube com mais atletas formados na base, 15, que continuam no elenco profissional atualmente.
O levantamento do CIES considera como clube formador dos jogadores o primeiro clube pelo qual o atleta atuou durante pelo menos três anos entre as temporadas em que completaram 15 e 21 anos.
Confira o top 30 de melhores bases do mundo:
- Benfica (Portugal)
- River Plate (Argentina)
- Boca Juniors (Argentina)
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Ajax (Holanda)
- Barcelona (Espanha)
- Sporting (Portugal)
- Defensor Sporting (Uruguai)
- Real Madrid (Espanha)
- Estrela Vermelha (Sérvia)
- Nacional (Uruguai)
- Dinamo Zagreb (Croácia)
- Palmeiras (Brasil)
- Rosario Central (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Peñarol (Uruguai)
- Atlético Nacional (Colômbia)
- Flamengo (Brasil)
- Newell’s Old Boys (Argentina)
- Partizan (Sérvia)
- Dínamo de Kiev (Ucrânia)
- Manchester City (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (França)
- Anderlecht (Bélgica)
- San Lorenzo (Argentina)
- Genk (Bélgica)
- Fluminense (Brasil)
- Santos (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)