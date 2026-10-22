Os clubes brasileiros na lista de melhores categorias de base do mundo

Ler Resumo





Cinco gigantes brasileiros brilham no cenário mundial! Um levantamento do Observatório do Futebol (CIES) revela os clubes com as melhores categorias de base, considerando jogadores que atuam nas principais ligas. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos estão no top 30 global, com o Palmeiras como o brasileiro mais bem posicionado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Cinco clubes brasileiros estão na lista de melhores bases do futebol mundial. O ranking do Observatório do Futebol (CIES), divulgado nesta quarta, 21, considera o número de jogadores provenientes das categorias de base dos clubes e que atualmente jogam em equipes das 49 ligas da primeira divisão analisadas.

O Palmeiras é o brasileiro melhor colocado na 13ª posição. Segundo o levantamento, o clube tem 59 atletas formados em suas categorias de base que atuam em uma das primeiras divisões consideradas, sendo cinco nas principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

Segundo melhor colocado do Brasil, o São Paulo aparece em 15º na lista geral com 60 jogadores que passaram por Cotia, as categorias de base do clube, em atuação nas ligas analisadas. É o maior número de atletas entre os clubes brasileiros. O Flamengo é o terceiro brasileiro melhor colocado e com o maior número de crias do Ninho do Urubu nas principais ligas da Europa, são oito no total.

O Fluminense (28º) aparece na quarta posição entre os brasileiros e o Santos (29º) completa o top 5. O Peixe é o time nacional na lista com mais atletas formados nas categorias de base ainda no clube: 16 atletas.

Continua após a publicidade

O líder geral do ranking é o português Benfica com 93 jogadores formados no clube disputando as 49 ligas analisadas. Os argentinos River Plate e Boca Juniors completam o top 3.

Com restrições para contratar apenas jogadores da região basca ou com ascendência local, o Athletic Club, conhecido como Athletic Bilbao, é o clube com mais atletas formados na base, 15, que continuam no elenco profissional atualmente.

Continua após a publicidade

O levantamento do CIES considera como clube formador dos jogadores o primeiro clube pelo qual o atleta atuou durante pelo menos três anos entre as temporadas em que completaram 15 e 21 anos.

Confira o top 30 de melhores bases do mundo:

Continua após a publicidade

Benfica (Portugal) River Plate (Argentina) Boca Juniors (Argentina) Vélez Sarsfield (Argentina) Ajax (Holanda) Barcelona (Espanha) Sporting (Portugal) Defensor Sporting (Uruguai) Real Madrid (Espanha) Estrela Vermelha (Sérvia) Nacional (Uruguai) Dinamo Zagreb (Croácia) Palmeiras (Brasil) Rosario Central (Argentina) São Paulo (Brasil) Cerro Porteño (Paraguai) Peñarol (Uruguai) Atlético Nacional (Colômbia) Flamengo (Brasil) Newell’s Old Boys (Argentina) Partizan (Sérvia) Dínamo de Kiev (Ucrânia) Manchester City (Inglaterra) Paris Saint-Germain (França) Anderlecht (Bélgica) San Lorenzo (Argentina) Genk (Bélgica) Fluminense (Brasil) Santos (Brasil) Argentinos Juniors (Argentina)