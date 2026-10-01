Os bastidores da saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa após atrito com Jorge Jesus

Pouco depois de Jorge Jesus confirmar a jornalistas que manteria Cristiano Ronaldo no banco contra a Dinamarca, na Liga das Nações, o astro português pegou os fãs de surpresa ao anunciar, nas redes sociais, que estava abandonando a seleção na competição. Agora, novas informações de bastidores atestam que houve uma última tentativa de fazê-lo mudar de ideia.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o capitão da seleção portuguesa deixou o centro de treinamento logo depois da coletiva de Jorge Jesus, seguindo para o seu hotel sem participar das atividades do dia. Lá, fez as malas e acionou o seu avião particular, que partiu de Madrid com destino à Copenhagen para buscá-lo.

Jesus e Pedro Provença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acompanharam o atacante até o aeroporto, na esperança que convencê-lo a seguir com o grupo na Liga das Nações, mas Cristiano foi irredutível. O jogador teria se recusado a ouvir os argumentos da dupla e embarcado em seu jato pouco depois das 22h do horário local, deixando o país.

Portugal enfrenta a Dinamarca pela Liga nas Nações nesta quinta-feira, 1. Com a ausência de Cristiano, o atacante Rafael Leão, que joga no Galatasaray, da Turquia, assumiu a histórica camisa 7 do jogador. Não se sabe, no entanto, se a mudança é definitiva ou válida apenas para a competição atual.

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Por que Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa?

O cinco vezes melhor do mundo abandonou a concentração na quarta-feira, 30, e informou a decisão pelo Instagram. “No tempo certo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe”, escreveu ele.

Mais cedo, o treinador português falou a jornalistas que o capitão do time, que passou toda a partida contra a Noruega, no domingo, no banco de reservas, não seria titular no confronto contra a Dinamarca. O técnico reforçou a titularidade de Gonçalo Ramos, e revelou que planejou não utilizar Cristiano contra Noruega e Dinamarca por conhecer as condições físicas do atacante pelo trabalho que fez com ele no Al-Nassr

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O treinador atestou ainda que só o colocaria o atacante em campo caso fosse necessário, afirmando que não tem nenhum problema pessoal com Cristiano, mas que “nenhum jogador” mudaria suas ideias, nem mesmo ele.

Na mídia espanhola, um jornalista próximo ao atacante disse que Jesus teria se desculpado com Cristiano por fazê-lo aquecer por 30 minutos, contra a Noruega, e não colocá-lo em campo — além de supostamente prometer que repetiria as desculpas publicamente. As falas do treinador na coletiva, no entanto, teriam feito o jogador se sentir traído, levando à decisão de abandonar o time.