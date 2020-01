Opinião: Kobe não foi Jordan, mas foi tão importante quanto

Kobe Bryant é daqueles fenômenos que custam a aparecer. Os fãs de basquete, no entanto, foram privilegiados por recebê-lo justamente na época em que a maior estrela da NBA, Michael Jordan, ensaiava seus uĺtimos arremesos. A lenda do Chicago Bulls sempre serviu como um espelho para Kobe, desde cedo apontado como “o Jordan de sua geração”. Com talento e personalidade, o ídolo do Los Angeles Lakers, que morreu neste domingo 26, aos 41 anos, ajudou a perpetuar o legado de MJ.

Em 2003, os holofotes se voltaram para Bryant quando ele foi acusado de estupro por uma camareira de um hotel do Colorado, nos Estados Unidos. A queixa posteriormente foi retirada, mas o péssimo momento com a família e os problemas dentro de quadra com Shaquille O’Neal permaneceram até a saída do pivô. Foram os problemas pessoais que incentivaram o nascimento do Black Mamba (a mamba negra, uma das cobras mais venenosas do mundo), o alter ego de Bryant, criado para deixar os problemas pessoais fora de quadra e entrar para “destruir todos que pisassem nela”, nas palavras dele.

A Mamba Mentality (Mentalidade da Mamba) descreve exatamente o que era Kobe, um competidor feroz que, apesar do talento fora do comum, exigia todos os dias o máximo de si mesmo e de seus próprios companheiros. O único objetivo era vencer. Kobe era tão obcecado que aprendeu outras línguas para provocar adversários estrangeiros, como o francês Tony Parker, do San Antonio Spurs. Nesta temporada, surpreendeu Luka Doncic, do Dallas Mavericks, ao cumprimentá-lo em esloveno.

Esse era o jeito Kobe, tão exigente e tão similar ao de Michael Jordan, que foi um de seus mentores na juventude. Era inevitável, inclusive, não lembrar do ala-armador dos Bulls quando Kobe girava e arremessava por cima de seus adversários. “O único jogador que pode me vencer no um contra um é o Kobe, porque ele copia todas as minhas jogadas”, brincou Jordan, em entrevista ao site Associated Press, em 2013.

This was always one of my favorite videos to watch. Kobe resembled MJ in so many ways, and a reason why I became a Kobe fan. #RIPMamba #RIPKobe pic.twitter.com/7tlSl3sZRb — Salim S. (@JordanDynasty) January 26, 2020

Os maiores privilegiados com a troca de bastões entre Kobe e Jordan foram os espectadores de basquete e a própria NBA. Bryant, assim como seu mentor, assumiu grande parte do processo de globalização da liga. Segundo o site Jumper Brasil, em pesquisa realizada em outubro do ano passado, os Lakers têm a maior torcida nas redes sociais brasileiras, com mais de 39 milhões de fãs no Twitter, Facebook e Instagram. É fácil afirmar que a maioria dos brasileiros que vestem dourado e roxo usam a camisa 24 ou a 8, que pertenceram a Bryant e foram aposentadas pela franquia.

Kobe talvez não tenha uma vaga no Top 10 de uma liga recheada de craques como ele. Talvez não tenha sido o maior jogador dos Lakers na história, mas recebeu a benção de Magic Johnson para tal. Kobe foi cinco vezes campeão da liga, apesar de ter vencido – de forma contestada – somente um prêmio de MVP. Kobe não foi Jordan, apesar de tê-lo ultrapassado no ranking de maiores pontuadores da NBA, mas foi um fenômeno tão importante quanto. Muitas crianças – hoje adultas – já sonharam em ser Kobe Bryant, assim como outras – ainda mais velhas – já sonharam em ser como Mike. O legado de Kobe vai muito além do que o último capítulo de sua vida e é o que ficará na história.

