Fora do amistoso da seleção brasileira contra o Egito neste sábado, 6, último compromisso antes da Copa do Mundo, Neymar continua o tratamento da lesão na panturrilha esquerda. O atacante não viajou com a delegação para Cleveland e segue sob os cuidados da equipe de fisioterapia da CBF enquanto tenta reunir condições para a estreia do Brasil no Mundial, no próximo sábado, contra o Marrocos pelo grupo C do torneio.

O atacante permaneceu no Hotel The Ridge. Ele está acompanhado do médico Felipe Kalil, do coordenador de preparação física, Cristiano Nunes, e do fisioterapeuta Rafael Martini.

A ausência do camisa 10 já estava prevista dentro do cronograma estabelecido pela comissão médica da seleção. A expectativa divulgada anteriormente era de um período de recuperação entre duas e três semanas, o que deixaria o atleta fora do amistoso preparatório para a Copa. Ele deverá realizar um exame no início da próxima semana para verificar a evolução da recuperação.

Neymar também não participou das atividades coletivas realizadas nos Estados Unidos nos últimos dias. Enquanto o restante do elenco foi a campo para treinamentos e testes táticos, o atacante permaneceu em tratamento.

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A evolução clínica do jogador vem sendo acompanhada diariamente pela equipe médica. Existe a expectativa de que ele possa retornar às atividades leves no início da próxima semana, mas ainda não há uma definição sobre sua disponibilidade para a estreia da seleção no Mundial.

A incerteza permanece porque o Brasil inicia sua trajetória na Copa em 13 de junho, diante do Marrocos. Até lá, a comissão técnica acompanhará a resposta física do atacante ao tratamento.

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Sem Neymar, a seleção faz diante do Egito seu último compromisso antes do torneio. A partida servirá como a derradeira oportunidade para ajustes na equipe antes do início da competição.

Mesmo fora do amistoso, o atacante segue integrado à delegação e continua sendo monitorado de perto pela comissão médica. Sua recuperação é um dos principais temas da preparação brasileira para a Copa do Mundo.

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