Ondas gigantes em Nazaré voltam a impressionar

A temporada de caça às ondas gigantes de Portugal já começou. Enquanto o brasileiro Gabriel Medina, o americano Kelly Slater e australiano Mick Fanning aguardam pelo início da última etapa do Mundial de Surfe, no Havaí, outros grandes (e corajosos) surfistas se aventuram na famosa praia portuguesa de Nazaré em busca de ondas que podem chegar a 30 metros de altura. Atual detentor do recorde de maior onda já surfada, o americano Gareth McNamara gostou das condições do mar nos últimos dias, apesar de não ter conseguido superar sua marca.

Em 2011, McNamara entrou para o Guiness Book, o livro dos recordes, ao surfar uma onda de 78 pés (quase 24 metros). Anos depois, ele surfou uma estimada em mais de 30 metros, mas não recebeu a homologação. Nesta semana, as ondas no Canhão de Nazaré, como é conhecido o maior cânion submarino da Europa, recebeu ondas de quase 20 metros de altura. A expectativa de McNamara e dos outros surfistas é que a água suba ainda mais nos próximos dias. No ano passado, a brasileira Maya Gabeira se envolveu em um grave acidente ao perder o controle de sua prancha no local.